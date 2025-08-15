Fendler Judit: nyugati színvonalú egészségügyet várunk, de nem fizetünk érte

Tényleg ennyire rossz az egészségügyi ellátásunk? Ezzel a címmel írt véleménycikket Fendler Judit, a SZTE kancellárja néhány napja, melyet az Index közölt. Mint írta, a pártpolitikai csatározásokban soha nem az egészségügyi állapotunk vagy a várható, egészségben eltöltött éveink száma, hanem a kapacitásaink mennyisége és minősége, illetve a köz- vagy magántulajdonú ellátás a téma. Pedig egészségügyi állapotunkat és kilátásainkat csupán nagyjából 20 százalékban határozza meg az egészségügyi ellátórendszer.

Fendler Judit szerint a magyar egészségügyi ellátás színvonalát csak magasabb befizetésekkel lehet emelni. Fotó: Karnok Csaba

Anyagi ösztönzés kellene a szűrővizsgálatokon való részvételre

– A legnagyobb, 40 százalékban befolyásoló tényező a megelőzés, szűrés, egészségmegőrzés – jelentette ki nemzetközi egészségpolitikai szakirodalomra hivatkozva. Csakhogy az ingyenes szűrésekre nem járunk el, pedig a mindenki számára rendelkezésre álló vizsgálatokon való részvétel nagyban könnyítené az egészségügyi ellátórendszer terheit.

– Minden országban, ahol az egészségbiztosítás valódi biztosításként működik, a biztosítási díj mértéke függ a szűréseken való részvételtől, azaz a lakosság anyagilag érdekelt abban, hogy eljárjon a szűrésekre – jelentette ki Fendler Judit, aki szerint nálunk ezt a biztosítási díj kismértékű emelésével lehetne elérni. – A szűréseken részt nem vevők számára ez komoly ösztönző erővel bírna, és már pár éven belül hatalmas egészségnyereséggel járna. A lakosság hozzászokna a szűréseken való megjelenéshez, beépülne az életvitelébe, különösen abban az esetben, ha minél több szűrést „házhoz visznek” – tette hozzá.

Máshol drágább vagy rosszabb az egészségügyi ellátás

Ami az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést illeti, a SZTE kancellárja a svédeket hozta példának, ahol az orvos-beteg találkozások aránya negyede a miénknek, miközben lakosságarányosan jóval több orvosuk van. Ami pedig a várakozási időt illeti, a 3 hónapnál hosszabb ideig valóban várakozók aránya szerinte szinte a legalacsonyabb az OECD-államok között mind a csípő-, mind a térdprotézis-műtétek esetében. Konkrét példákat Norvégiából és Angliából sorolt, ahol sokkal többet kell várni bizonyos beavatkozásokra, mint nálunk.