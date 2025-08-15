55 perce
Fendler Judit: nyugati színvonalú egészségügyet várunk, de nem fizetünk érte
A magyarok azt a színvonalat várják el a magyar egészségügytől, amit nyugati országok lakói magánbiztosításért és nagyobb járulékért kapnak – hívta fel a figyelmet egy véleménycikkben Fendler Judit, a SZTE kancellárja. Véleménye szerint az egészségügyi ellátás nálunk is a járulékok emelésével, illetve magánbiztosítói rendszer bevezetésével lenne javítható.
Tényleg ennyire rossz az egészségügyi ellátásunk? Ezzel a címmel írt véleménycikket Fendler Judit, a SZTE kancellárja néhány napja, melyet az Index közölt. Mint írta, a pártpolitikai csatározásokban soha nem az egészségügyi állapotunk vagy a várható, egészségben eltöltött éveink száma, hanem a kapacitásaink mennyisége és minősége, illetve a köz- vagy magántulajdonú ellátás a téma. Pedig egészségügyi állapotunkat és kilátásainkat csupán nagyjából 20 százalékban határozza meg az egészségügyi ellátórendszer.
Anyagi ösztönzés kellene a szűrővizsgálatokon való részvételre
– A legnagyobb, 40 százalékban befolyásoló tényező a megelőzés, szűrés, egészségmegőrzés – jelentette ki nemzetközi egészségpolitikai szakirodalomra hivatkozva. Csakhogy az ingyenes szűrésekre nem járunk el, pedig a mindenki számára rendelkezésre álló vizsgálatokon való részvétel nagyban könnyítené az egészségügyi ellátórendszer terheit.
– Minden országban, ahol az egészségbiztosítás valódi biztosításként működik, a biztosítási díj mértéke függ a szűréseken való részvételtől, azaz a lakosság anyagilag érdekelt abban, hogy eljárjon a szűrésekre – jelentette ki Fendler Judit, aki szerint nálunk ezt a biztosítási díj kismértékű emelésével lehetne elérni. – A szűréseken részt nem vevők számára ez komoly ösztönző erővel bírna, és már pár éven belül hatalmas egészségnyereséggel járna. A lakosság hozzászokna a szűréseken való megjelenéshez, beépülne az életvitelébe, különösen abban az esetben, ha minél több szűrést „házhoz visznek” – tette hozzá.
Máshol drágább vagy rosszabb az egészségügyi ellátás
Ami az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést illeti, a SZTE kancellárja a svédeket hozta példának, ahol az orvos-beteg találkozások aránya negyede a miénknek, miközben lakosságarányosan jóval több orvosuk van. Ami pedig a várakozási időt illeti, a 3 hónapnál hosszabb ideig valóban várakozók aránya szerinte szinte a legalacsonyabb az OECD-államok között mind a csípő-, mind a térdprotézis-műtétek esetében. Konkrét példákat Norvégiából és Angliából sorolt, ahol sokkal többet kell várni bizonyos beavatkozásokra, mint nálunk.
– Az a hozzáférési szint, ami Magyarországon van, messze magasabb annál, ami Amerikában és Nyugat-Európában tapasztalható azok számára, akik ott nem fizetnek kiegészítő vagy teljes magánbiztosítást. De mi azt a színvonalat várjuk el, amit a német, angol, holland, svéd biztosított megkap a jövedelmének akár 15 százalékát kitevő állami és magánbiztosításai terhére, miközben mi nem fizetjük meg az egyre drágább egészségügyi ellátás árát – hívta fel a figyelmet.
A több befizetett járulék is sokat segítene
Magyarországon a bruttó jövedelem 7 százalékát fizetjük be egészségbiztosítási hozzájárulásra, mellyel automatikusan jár a korlátlan egészségügyi ellátás minden felsőfokú tanulmányt végző felnőttnek és természetesen a gyermekeknek. Emellett minden olyan magyar állampolgár, aki nem munkavállaló, napi 390 forintért, azaz kevesebb mint egy gombóc fagylalt áráért teljes körű, minden vizsgálatra és beavatkozásra feljogosító szolgáltatást vásárolhat. Emellett a munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulás a szuperbruttó bérünk 13 százaléka, ennek körülbelül 10 százaléka, azaz 1,3 százalék megy az egészségbiztosítási alapba.
– Ugyanez az adat Lengyelországban 9 és körülbelül 5 százalék, Csehországban 4,5 százalék illetve 9 százalék, Szlovákiában 4 és 10 százalék, Németországban 8,5 százalék és 7,3 százalék, Angliában 8 és körülbelül 15 százalék. A legtöbb országban a magas jövedelműek kötelező jelleggel plusz járulékfizetéssel kell, hogy hozzájáruljanak az egészségbiztosítási kasszához. A teljes körű egészségügyi ellátást más országokban tehát jövedelmük jóval nagyobb százalékának befizetése mellett tudja igénybe venni a lakosság – összegezte Fendler Judit, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészségbiztosítási hozzájárulás 2 százalékos emelése nagyságrendileg 658 milliárd forint plusz bevételt jelenthetne az E-Alap számára.
Egy magánbiztosító legyen a piacon
– Ha ebből az aspektusból vizsgáljuk ellátórendszerünket, elfogadhatónak tartom azt, hogy a gyorsabb vagy jobbnak gondolt ellátásokért pluszban fizessünk, de szerencsésebb lenne ezt szigorú minőségbiztosítás mellett, lehetőleg biztosítási konstrukciókkal megtenni – írta. Fendler Judit szerint a magánellátásban jelenleg nincs kontroll azon, hogy mit adnak el a szolgáltatók, milyen minőségben és szakmai tartalommal. – Ez Magyarországon úgy érné meg piaci alapon, ha az állam megversenyeztetné a biztosítókat, és egy biztosító szolgálná ki a fenti igényeket az összes kvalifikált magánszolgáltató bevonásával – tette hozzá.
