JEGYZET Nem vagy egyedül

Esténként lefekvés előtt, vagy már az ágyban meghallgatok pár dalt a telefonomon. Általában már az éppen aktuális szám vége előtt pár másodperccel kiválasztom a következőt és rákattintok. Vasárnap este kicsit elbóbiskoltam, elkéstem a kattintással, és már feladta a következőt. Nem bántam meg, hogy így alakult. A You’ll Never Walk Alone, a Liverpool himnusza – több mint 40 éve szorítok a vörösökért –, amit a meccsek előtt, közben és után is elénekelnek a drukkerek, csendült fel, ezúttal a népszerű liverpooli bandától, a Gerry & The Pacemakerstől. A dal a közösségről, az összetartozásról szól, a cím és a refrén azt jelenti: sosem leszel, sosem maradsz, sosem jársz vagy sétálsz egyedül. Apróbb eltérések, de a lényeg ugyanaz.

Soha senki nem maradhat egyedül. Illusztráció: Shutterstock

Üzenetek

A videók, a klippek alatt kommenteket, véleményeket olvashatunk, amit a program bármilyen nyelvről magyarra fordít. Több üzent Diogo Jotának, az alig két hónapja tragikusan elhunyt liverpooli labdarúgónak: tovább élsz a szívünkben, soha nem sétálsz egyedül. A dal arról is szól, hogy a szurkolók soha nem hagyják magukra csapatukat, bármi történjen, mindig mellettük állnak. Meghallgattam. Sokszor. És különösen az a verzió fogott meg, amit a drukkerek énekeltek a bajnoki címet elhódító együttesnek. Érezni lehetett az erőt, azt, hogy valóban összetartoznak, a szurkolók és a játékosok átszellemült arca mindent elárult. Ez nemcsak a sportra, drukkerek és csapatok közösségére, összetartozására lehet igaz, tágabb értelemben is, hiszen tényleg az lenne a jó, az ideális, ha soha senki nem maradna egyedül – emberek között. Mert a kimondott szónál jobban fáj a ki nem mondott, a csend, a közöny. Többször átéltem, és tudom ezzel biztosan nem vagyok egyedül.

Egyedül

Hiszek abban, hogy a You’ll Never Walk Alone mindenki dala. És aki nem ismeri, hallgassa meg, muszáj, én majdnem minden este megteszem. Hiszek abban, hogy soha senki nem marad, nem maradhat egyedül. Másképp nem lehetek, nem lehetnék Liverpool szurkoló. Másképp nem lehetnék...