Nem hittünk a szemünknek: ennyibe kerül egy tengerparti lakás Egyiptomban

Először azt hittem, rosszul látok. Mondom, ilyen nincs. Az egyiptomi ingatlan ára feladta a leckét. Elküldtük a hirdetést egy szegedi ingatlanszakértőnek, mi a véleménye a dologról. Azt mondta, szerinte ez elírás, rossz helyen van a tizedesvessző.

Egy jobb szegedi garázs áráért egyiptomi ingatlan kapható Hurghadában, 50 méterre a tengerparttól, medencével és jacuzzival. Fotó: Shutterstock

Egyiptomi ingatlan a tengerpart mellett

Ha valaki azt gondolja, hogy a tengerparti élet luxus, most kapaszkodjon meg: egy jobb szegedi garázs árából bizony saját lakást lehet venni az egyiptomi Hurghadában, méghozzá mindössze 50 méterre a tengertől!

Szegedi garázs helyett medencés apartman

A Facebook-on talált hirdetés szerint a teljesen új építésű, medencés és jacuzzis társasházban kínálnak eladásra egy 45 négyzetméteres, nappali + hálószobás, bútorozott és gépesített apartmant mindössze 14,9 millió forintért. A komplexumban grill tetőterasz, modern közös terek és természetesen medenceparti napozó is várja az új lakókat. A lakás a társasház medencéjére néz, így aki nem a Vörös-tengerben szeretne csobbanni, az pillanatok alatt leérhet a saját udvari medencéjéhez is.

Mit mondanak a szakértők az árakról?

Felhívtuk telefonon a hirdetést posztoló ingatlanost, aki megnyugtatott minket, ez nem elírás, valóban ennyi az ára egy tengerparti laknak Egyiptomban.

Miközben Szegeden egy belvárosi garázs ára lehet ennyi, az afrikai országban ugyanennyiért már egzotikus élet vár: napsütés, tengerpart, pálmafák.

Jászberényi Sándor tapasztalatai Egyiptomból

Az egyiptomi ingatlanárakkal kapcsolatban tavaly szeptemberben a Szentesen járt író, újságíró, riporter és haditudósító, Jászberényi Sándor is egy érdekes dolgot osztott meg a közönséggel. Jászberényi 20 éve Kairóban él. Amikor ennek okáról kérdezték, a rá jellemző őszinteséggel válaszolt: mert a 100 négyzetméteres lakásának a havi bérleti díja 200 euró, amelynél még a szentesi albérletek is drágábbak, egy doboz cigi pedig 200 forint, és neki láncdohányosként ez is fontos szempont.