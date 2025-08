Eladó gomba Szegeden: miért csak a szakellenőr áldását kapó gombák kerülhetnek a piacra? A titkok, amiről kevesen tudnak!

Az erdei, vadon szedett gombák ára mindig is magasabb volt, most azonban még inkább megugrott. Egyedül a hegyvidékek, például az Őrség, hoztak némi enyhülést: onnan már jött vargánya és rókagomba is. Ám a vármegyében egyre kevesebb a megtermő gombafaj, így az árusok kénytelenek aranyáron adni az amúgy is ritka fajtákat.

Valaha Szeged környékén is tele volt az erdő gombával, ma már messzebbre kell utazni a zsákmányért. A régi gombapiac forgataga mára elcsendesedett, és csak a kitartó gyűjtők járják az erdőket, több száz kilométerre innen.

– Régen elég volt egy kutyasétáltatás az erdőben, és már tele is volt a kosár gombával – idézte fel a régi szép időket Vasas Mónika, szegedi gombaszedő és kereskedő. Tizenöt éve ebből élnek, de egyre kevesebb a gomba. Mónika és családja Zala vármegyébe utazik rókagombát és vargányát szedni. Azt mondják, hogy ott még akadnak szép helyek. Nem telik el úgy hét, hogy ne mennének gombászni. Erős „szimatra” van szükség, de fontos tájékozódni arról is, hogy hol és mekkora eső esett a területen. Mert ahol eső volt, ott gomba is van.

Képaláírás: Az eladó gomba Szegeden hiánycikk, de minőségük és veszélytelenségük bizonyított. Fotó: Török János