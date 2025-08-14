1 órája
Videón, ahogy egy rolleres lehagyja az autókat a Rókusi körúton – szakértő mondta el, miért életveszélyes
Felvétel van róla. Egy augusztus elején készült videó alapján egy elektromos roller gyorsabban haladt az autóknál. Az eset nemcsak szabálytalan, de életveszélyes is volt. Egy szegedi gépjárművezető-oktatóval vettük górcső alá a történteket.
Egy augusztus eleji videót hoztak nyilvánosságra, amin az látszik, hogy egy elektromos roller őrült tempóban közlekedett a Rókusi körúton. A videóból az vehető észre, hogy a mikromobilitási eszköz jóval túlléphette a megengedett sebességhatárt, miközben olyan körülmények között haladt, amik nem éppen KRESZ szabály követőek. Egy szegedi oktatóval elemeztük a manővert.
Videón az elektromos roller veszélyes manővere Szegeden
A roller, ami a KRESZ szempontjából még nem minősül hivatalos járműnek, legalább 80 kilométer/órás sebességgel haladhatott, vagy legalábbis jóval többel, mint az az autó, aminek fedélzeti kamerája rögzítette a hajmeresztő manővert. Még ő sem tudta utolérni. Az eset rávilágít a mikromobilitási eszközök körüli szabályozások jelenlegi hiányosságaira és a közlekedésbiztonság fontosságára.
A hatályos KRESZ szerint az ilyen típusú, nagy sebességre képes elektromos rollerek nem tartoznak egyik hivatalos járműkategóriába sem, ezért nem rendelkeznek azokkal a műszaki és biztonsági felszereltségekkel, amelyek elengedhetetlenek a forgalomban való részvételhez.
– A roller egyelőre nem tartozik a jármű kategóriába, így az úttesten való közlekedés önmagában szabálytalan, különösen ekkora sebességgel – fejtette ki objektív álláspontját Sándor Zsuzsa gépjárművezető szakoktató. Az oktató bízik abban, hogy a 2026-os KRESZ módosítások némiképp behatárolják az elektromos rollereket és megszületik a rájuk vonatkozó szabályozás.
A rolleres nemcsak a sebességhatárt léphette túl, de a belső sávban haladt, amelyet elsősorban gyorsabb járműveknek, illetve előzésnek tartanak fenn. Mivel az elektromos roller eleve nem tekinthető járműnek, és rendszerint lassabb haladásra tervezték, ez a manőver is szabálytalannak érvényesül – tudtuk meg Sándor Zsuzsától. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a rolleres, - a felvételek alapján -, ugyan használt világítást, de nem megfelelően. Míg a kerékpárosoknál jogszabály írja elő a kötelezett színű és magasságú világítást, ezek az eszközök nem felelnek meg az ilyen előírásoknak. A hiányos világítás pedig este (amikor is a manőver történt), vagy rossz látási viszonyok között életveszélyessé teheti az ilyen közlekedést.
Egy rossz mozdulat is végzetes lehet
Sándor Zsuzsa összegezte, hogy nemcsak a rolleres, de a többi közlekedő is veszélyben volt. Ugyanis a kis átmérőjű kerekek könnyen elakadhatnak az úthibákban vagy a vízelvezetőkben, így egy hirtelen esés akár végzetes is lehet. Értem én, hogy neki remek reflexei vannak, de az eredmények ritkán igazolják ezt – tette hozzá az oktató.
Az elektromos rollerek rohamos terjedése egyébként komoly kihívást jelent a közlekedésbiztonság szempontjából, különösen a jogi szabályozás hiánya miatt.
Bár a városokban, így Szegeden is egyre több e-rolleres tűnik fel az utakon, a KRESZ még mindig nem határozza meg egyértelműen a helyüket a közlekedés rendszerében, gyakorlatilag jogilag „nem léteznek”.
A szakértő hangsúlyozza: a cél nem az, hogy megváltoztassák a rolleresek szokásait, hanem az, hogy végre hivatalosan is integrálják őket a közlekedési rendszerbe. Addig is az autósok felelőssége, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen egy e-rolleres ütközés mindenki számára súlyos következményekkel járhat.
