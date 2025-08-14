Videón, ahogy egy rolleres lehagyja az autókat a Rókusi körúton – szakértő mondta el, miért életveszélyes

Egy augusztus eleji videót hoztak nyilvánosságra, amin az látszik, hogy egy elektromos roller őrült tempóban közlekedett a Rókusi körúton. A videóból az vehető észre, hogy a mikromobilitási eszköz jóval túlléphette a megengedett sebességhatárt, miközben olyan körülmények között haladt, amik nem éppen KRESZ szabály követőek. Egy szegedi oktatóval elemeztük a manővert.

Egy elektromos roller száguldott végig a Rókusi körúton, az esetet videóra vették. Fotó: Shutterstock

Videón az elektromos roller veszélyes manővere Szegeden

A roller, ami a KRESZ szempontjából még nem minősül hivatalos járműnek, legalább 80 kilométer/órás sebességgel haladhatott, vagy legalábbis jóval többel, mint az az autó, aminek fedélzeti kamerája rögzítette a hajmeresztő manővert. Még ő sem tudta utolérni. Az eset rávilágít a mikromobilitási eszközök körüli szabályozások jelenlegi hiányosságaira és a közlekedésbiztonság fontosságára.

A hatályos KRESZ szerint az ilyen típusú, nagy sebességre képes elektromos rollerek nem tartoznak egyik hivatalos járműkategóriába sem, ezért nem rendelkeznek azokkal a műszaki és biztonsági felszereltségekkel, amelyek elengedhetetlenek a forgalomban való részvételhez.

– A roller egyelőre nem tartozik a jármű kategóriába, így az úttesten való közlekedés önmagában szabálytalan, különösen ekkora sebességgel – fejtette ki objektív álláspontját Sándor Zsuzsa gépjárművezető szakoktató. Az oktató bízik abban, hogy a 2026-os KRESZ módosítások némiképp behatárolják az elektromos rollereket és megszületik a rájuk vonatkozó szabályozás.

A rolleres nemcsak a sebességhatárt léphette túl, de a belső sávban haladt, amelyet elsősorban gyorsabb járműveknek, illetve előzésnek tartanak fenn. Mivel az elektromos roller eleve nem tekinthető járműnek, és rendszerint lassabb haladásra tervezték, ez a manőver is szabálytalannak érvényesül – tudtuk meg Sándor Zsuzsától. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a rolleres, - a felvételek alapján -, ugyan használt világítást, de nem megfelelően. Míg a kerékpárosoknál jogszabály írja elő a kötelezett színű és magasságú világítást, ezek az eszközök nem felelnek meg az ilyen előírásoknak. A hiányos világítás pedig este (amikor is a manőver történt), vagy rossz látási viszonyok között életveszélyessé teheti az ilyen közlekedést.