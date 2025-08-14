A vásárhelyieknek a nem szívük csücskei az elektromos rollerezők: egy rolleren ketten, sisak nélkül, száguldanak és közben mobiloznak

A fenti kérdésre a legtöbben az elektromos rollert írták a kommentekben, de sokan említették az elektromos bicikliket is. Ezek a járművek szinte hangtalanok és a rajtuk állók/ülők többsége borzalmasan gyorsan közlekedik. Szinte suhannak és megijesztik a gyalogosokat, bicikliseket, de olykor az autósok is szentségelnek miattuk. A hozzászólásokból kiderült, nem is a járművekkel, hanem a rajtuk közlekedő szabálytalankodókkal van bajuk.

Hódmezővásárhelyen sokak közlekedési eszköze az elektromos roller, még bérelni is lehet, akár egy buszváróban is. Fotó: Kovács Erika

Hangtalanul ér oda és suhan el

Gyanítjuk, hogy nemcsak Hódmezővásárhelyen, hanem más településeken is ez lenne a sorrend.

– Nem számít a rollereseknek, hogy hol mennek, gyalog- vagy kerékpárúton, a közúton, menet közben váltogatják is ezeket! Ha valakinek a kerékpárúton egy váratlanul elébe kerülő akadályt kell kikerülnie, kissé eltér az egyenestől és hátulról, hangtalanul odaér 40-50 km/órás sebességgel egy rolleres, két személlyel, sisak nélkül, na elgondolhatjuk, hogy mi lenne ott!? És ez sajnos egyszer be is fog következni! – írta egy kommentelő. Ezt erősítette meg egy másik hozzászóló is. „Kerékpárral közlekedek és zavar, amikor egy rollerrel közlekedő a semmiből egyszer csak hangtalanul elsuhan mellettem! Ha elcsapom a kormányt ijesztő, hogy ütközhetünk!”

Az elektromos roller vezetője tartotta a tempót az autóssal...

Egy autósnak is rossz tapasztalata van a rolleresekkel. „A rolleresek… tragédia! Megyek 50-nel... Erre jobbról egy rolleres elhúzott mellettem és továbbra is tartotta a tempót, úgy lazán telefonnal a kezében! A végén még ő lenne besértődve ha valaki elcsapná” – jegyezte meg.

Az arcoskodás mélyöblös ingoványa

Egy másik hozzászóló cifra jelzőkkel illette a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyó rollereseket: „Az utóbbi időben kozmikus anomáliává avanzsált, a semmiből hirtelen felbukkanó, a közlekedés többi résztvevőjére magasról tevő elektromos rolleresek azon csoportja, akik olyannyira f*sz*gyerekeknek vélik magukat, hogy egy kézzel irányítják a nevezett közlekedési eszközt, másik kezükben ott az okos glettvas, közben a fülükből csüng az agyhelyre biggyesztett Bluetooth fülhallgató, mögöttük áll még egy személy, halmazatul fogalmuk sincs a KRESZ-ről, sem a közlekedési morálról. Többízbeli videófölvétel támasztja alá, hogy ilyen módon elkövetett közlekedési szabálysértést követő kérdőre vonás alkalmával még sértve érzik magukat és támadómenyétet megszégyenítő haknival böffen föl belőlük az arcoskodás mélyöblös ingoványa.”