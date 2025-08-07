augusztus 7., csütörtök

Elhagyott autó

1 órája

Napokig vesztegelt az út szélén az autó, rákérdeztünk, azonnal intézkedett a hatóság

Címkék#Magyar Közútkezelő Zrt#elhagyott autó#bejelentés

Hetek óta vesztegel egy Opel Zafira az 55-ös főút mellett. Az ilyen elhagyott autó nemcsak zavaró, de akár balesetveszélyes is lehet. A Magyar Közút gyorsan reagált a bejelentésünkre.

Arany T. János

Hetek óta vesztegel az 55-ös főút mentén egy elhagyott autó, egy Opel Zafira Domaszék és Mórahalom között. 

elhagyott autó
Elhagyott autó áll az 55-ös főút szélén, a Magyar Közút már intézkedett az elszállításról. Fotó: Török János

Elhagyott autó az út mentén

Néhány éve rengeteg elhagyott autóroncs, szétbontott autó volt a déli határ közelében az utak mentén, erdők mélyén. Ezeket a járműveket a rendőrök elől menekülő embercsempészek hagyták hátra. Más bűnbandák pedig ellopták róluk az alkatrészeket. A határmenti települések jó darabig tehetetlennek bizonyultak. 

Embercsempészek nyomában, a korábbi roncsok sorsa

A roncsokat aztán egy kormányhatározatnak köszönhetően, ami a veszélyhelyzetre hivatkozva felülírta a közterület-felügyeletről szóló törvényt, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal elvitette az embercsempészek által hátrahagyott járműveket. 

A kormányhivatalnak erre a célra külön költségvetési forrást biztosított a kormány.

Kérdeztünk, a közút azonnal lépett

Lassan egy hónapja vesztegel egy Opel Zafira az 55-ös főút mentén egy Opel Zafira Domaszék és Mórahalom között. Valószínűleg ez nem embercsempész-autó inkább műszaki hiba okozhatta a leállást. Az autóval kapcsolatban elküldtük kéréseink Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, akik másnap egy Facebook-posztban válaszoltak.

Elhagyott autók az út szélén – mit tesz a Magyar Közút?

Egyre több bejelentés érkezik elhagyott vagy régóta veszteglő autókról az országos közutak mentén. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden ilyen esetet kivizsgál. Első a biztonság: a járműveket figyelmeztető táblával jelölik meg, hogy csökkentsék a balesetveszélyt. 

Ha baleset vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, értesítik a rendőrséget. Ha balesetveszélyes helyen áll az autó, a Közút lép, és elszállíthatja. Ha csak elhagyottnak tűnik, felszólítják a tulajdonost az eltávolításra. 

Fontos tudni, hogy a Közút jogosult az elszállításra, de ez nem kötelező. Ha a tulajdonos nem intézkedik egy rendelet alapján a társaság elszállíthatja és tárolhatja a járművet, aminek költségei a tulajdonost terhelik. 

Minden jó, ha a vége jó

Facebook-posztjukat ezzel fejezték be: a képen látható konkrét esetben műszaki hiba okozta a veszteglést. A tulajdonossal felvettük a kapcsolatot, aki intézkedik a jármű elszállításáról.

Mi a lényeg?

Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden esetben megvizsgálja, hogy az országos közúthálózaton veszteglő járművek esetében a jármű balesetben,  vagy bűncselekményben lehet-e érintett. Ebben az esetben az illetékes rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a jármű elszállítása. Amennyiben az előbbi eset nem áll fenn, és a jármű balesetveszélyes helyen, vagy helyzetben áll, úgy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik a jármű elszállításáról és a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről.

 

 

