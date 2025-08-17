1 órája
Csillogó premier és hátborzongató romok a vármegyében
Összegyűjtöttük a hét legérdekesebb híreit Szegedről és a vármegye településeiről. Szó volt színházi premier sikerről, nyugat-nílusi lázról, fesztiválokról, látványos traktorshow-ról és elfeledett épületekről is.
Ez történt Szegeden és a vármegye településen.
Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben
Hétvégén debütált A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az előadás látványában és hangzásában is hozza a kötelezőt: a magas színvonalú, könnyed szórakoztatást. Az idei sikerprodukcióban azonban nem D'artagnan vitte a showt, egy másik karakter uralta leginkább a színpadot.
A Tisza partjának elfeledett óriása, ma már csak egy hátborzongató romhalmaz
A Tisza partján álló, egykor modern és pezsgő életű újszegedi épület ma már csak árnyéka régi önmagának.
Indul a hatalmas buli Csongrádon, mutatjuk a fellépőket, akiket nem érdemes kihagyni
Már minden készen áll, hogy Csongrád idén is nagyot szóljon. A Csongrádi Borfesztivál négy napon át kínál finom borokat, ínycsiklandó ételeket, koncerteket és színes programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Elérte Magyarországot a nyugat-nílusi láz, már hazai eredetű a fertőzés
Magyarországon betegedett meg az a nő, akinél két hete trópusi megbetegedést diagnosztizáltak. A nyugat-nílusi láz ellen nincs oltás, a szúnyogcsípést kell megelőzni.
Az Alföld elfeledett gyöngyszeme, amikor egy villa csak az emlékeknek él tovább
Az Alföld szívében, Csongrád-Csanád megyében áll egy elhagyott, borostyánnal benőtt villa, amely mára az urbex rajongóinak egyik titkos felfedezőpontja lett. Az egykor impozáns épület ma a természet és az idő könyörtelen munkájának lenyomatát hordozza.
Az 500 traktor között minden is volt: fiatal tehetség, csinos traktoros lányok és 80 milliós járgány várt Zákányszéken
A mezőgazdasági gépek ünnepét tartották szombaton Zákányszéken. A traktorshow-n mintegy 500 gép vett részt, tulajdonosaik pedig több számban is összemérhették tudásukat.