Csillogó premier és hátborzongató romok a vármegyében

A 3 testőr szegedi premierjén a közönség figyelmét nem Ember Márk, hanem egy másik szereplő ragadta magával. Fotó: Karnok Csaba

Elvitték a show-t Ember Márk elől a szegedi szabadtérin, a csillagokat is leénekelte az egyik szereplő A 3 testőrben

Hétvégén debütált A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az előadás látványában és hangzásában is hozza a kötelezőt: a magas színvonalú, könnyed szórakoztatást. Az idei sikerprodukcióban azonban nem D'artagnan vitte a showt, egy másik karakter uralta leginkább a színpadot.

A Tisza partjának elfeledett óriása, ma már csak egy hátborzongató romhalmaz

A Tisza partján álló, egykor modern és pezsgő életű újszegedi épület ma már csak árnyéka régi önmagának.

Indul a hatalmas buli Csongrádon, mutatjuk a fellépőket, akiket nem érdemes kihagyni

Már minden készen áll, hogy Csongrád idén is nagyot szóljon. A Csongrádi Borfesztivál négy napon át kínál finom borokat, ínycsiklandó ételeket, koncerteket és színes programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Elérte Magyarországot a nyugat-nílusi láz, már hazai eredetű a fertőzés

Magyarországon betegedett meg az a nő, akinél két hete trópusi megbetegedést diagnosztizáltak. A nyugat-nílusi láz ellen nincs oltás, a szúnyogcsípést kell megelőzni.

Az Alföld elfeledett gyöngyszeme, amikor egy villa csak az emlékeknek él tovább

Az Alföld szívében, Csongrád-Csanád megyében áll egy elhagyott, borostyánnal benőtt villa, amely mára az urbex rajongóinak egyik titkos felfedezőpontja lett. Az egykor impozáns épület ma a természet és az idő könyörtelen munkájának lenyomatát hordozza.

Az 500 traktor között minden is volt: fiatal tehetség, csinos traktoros lányok és 80 milliós járgány várt Zákányszéken

A mezőgazdasági gépek ünnepét tartották szombaton Zákányszéken. A traktorshow-n mintegy 500 gép vett részt, tulajdonosaik pedig több számban is összemérhették tudásukat.