Megkezdték a Maros-parti emlékhely kialakítását, hamarosan méltó helyen emlékezhetnek a hozzátartozók

Amikor hétfőn az új emlékhely tervezett helyére, a Maros-híd lábához, az ottani focipálya szomszédságába látogattunk, a tevékenység épp szünetelt, a területen azonban az előkészítő munkák nyomán már láthatók voltak a tervezett létesítmény alapjának körvonalai. Mint megírtuk, Czirbus Gábor alpolgármester 2023 végén, érintettek javaslatára állt elő azzal a képviselői indítvánnyal, hogy épüljön emlékhely a folyó partján. Makón ugyanis egyre többen kérnek a haláluk után temetés helyett hamvasztást, valamint hogy hamvaikat szórják a Marosba.

Az emlékhely területe a Maros-hídról. Fotó: Szabó Imre

Az emlékhely terveit a főépítész készítette el

A parton, a vízbe szórás szokásos helyszínétől nem messze eddig is sokan helyeztek emléktáblát, illetve mellé virágtartókat, vittek mécseseket és virágokat. Ez a terület azonban többnyire rendezetlen képet mutat és gyakran gazos, szemetes – ráadásul, mint utóbb kiderült, az ATIVIZIG tulajdonában áll és kihelyezéshez az igazgatóság engedélyt sem adott senkinek. Emiatt gondolták úgy jó néhányan, hogy érdemes lenne itt egy új, méltó emlékhelyet létesíteni. Ehhez Csernyus Lőrinc városi főépítész készített terveket. Itt az elhunytak neveit és évszámait a Marosra emlékeztető, hullámvonalat formázó emlékmű tetején, egységes formában lehet majd elhelyezni. Kihelyeznek a helyszínre padokat is, a területet megvilágítják, a közepére örökzöld növény kerül és a rongálások elkerülése érdekében kamerát is felszerelnek.

Halottak napjára a réztáblákat is elhelyezik

Mint a helyszínen láttuk, az építkezés által nem érintett területen elhelyezett emléktáblákat – a korábbi ígéreteknek megfelelően – a helyükön hagyták. Czirbus a Délmagyarország érdeklődésére most elmondta, a Parasztpárt megalakulásának 50. évfordulóján elhelyezett nagy méretű emlékkövet viszont hátrébb fogják helyezni mintegy 2 méterrel. A munka várhatóan őszre fejeződik be, és halottak napjára felkerülnek helyükre a neveket megörökítő réztáblák is. A beruházásra a városi költségvetésben 10 millió forintot különítettek el.