Vége a nyári hőségnek: klímát és napelemeket kap a nagylaki nagyterem

– 4,3 millió forintot tudunk klímaberendezések vásárlására fordítani, a működtetésükhöz pedig napelemeket is beszerzünk – számolt be a Délmagyarországnak a Versenyképes Járások program sikeréről Nagylak polgármestere, Bárdos-Kolozsvári Rozália. Mindezt a falunapi ünnepi testületi ülés után, a Dózsa György nevét viselő helyi művelődési házban mondta el. Mint az esemény résztvevőivel együtt magunk is megtapasztaltuk, kánikula idején a nagyteremben bizony felszökik a hőmérő higanyszála, az energetikai korszerűsítés befejezése tehát több, mint indokolt.

Az energetikai korszerűsítés utolsó lépésére vár a kultúrotthon. Fotó: Szabó Imre

Az épületegyüttes apró múzeumot is rejt

A több mint 60 esztendős épület amúgy a határ menti, kevesebb, mint 400 lelket számláló község egyik nevezetessége is. Nemcsak azért, mert mellette, illetve az udvarán tartanak úgyszólván minden közösségi rendezvényt, de azért is, mert otthont ad az itteni egykori kendergyár múltját megidéző kenderipari múzeumnak – ehhez hasonló nincs 300 kilométeren belül. Mellette pedig Dózsa György parasztvezér bronz szobra, Lapis András alkotása áll.

Az energetikai korszerűsítés záró akkordja

Megtudtuk, az épületegyüttes energetikai felújításának a napelemek és a klímák felszerelése valóban a záró akkordja lesz, hiszen minden egyéb szükséges munkát már elvégeztek. Ha ez is meglesz, a klímaberendezések télen a fűtésre is rá tudnak majd segíteni. A többi középület – a polgármesteri hivatal, az egészségház, illetve a könyvtár és közösségi tér – mindezen már túl van. A pályázati támogatást egyébként két másik, közeli településsel, Köveggyel és Királyhegyessel összefogva nyerték el.