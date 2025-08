Régi padtársak, új történetek: tizedszer találkoznak az erdőközi iskolások

A Kisteleken élő Rozsnyai Erzsébet – akit mindenki Böbinek szólít – 2015-ben szervezte meg először az egykori erdőközi iskolások találkozóját. Azóta csak egyszer maradt el a kellemes hangulatú randevú, 2020-ban a COVID-járvány miatt. Ezért nem tavaly, hanem idén tartják a jubileumi tizedik találkozót, amikor a diákok egykori sulijukban találkoznak, sztoriznak és mesélnek egymásnak. A legtöbben eddig 2016-ban és 2017-ben jöttek össze, a létszám meghaladta a százat, idén eddig közel harmincan jelezték részvételüket.

Az erdőközi iskolások idén már tizedik alkalommal randevúznak egykori iskolájukban. Archív fotó: Imre Péter

Erdőközi iskolások

Rozsnyai Erzsébet elárulta, a jubileum miatt idén meglepetéssel is készül a résztvevőknek, akiknek ebben az évben is Berkes Antal, mindenki Tóni bácsija zenél, és teszi már ezt közel hét évtizede a település rendezvényein, ünnepségein. Lesz változás is, nem a megszokott időpontban, 11 órakor, hanem 10 órakor lesz a szabadtéri szentmise az iskola udvarán, amit Gáll Szabolcs káplán celebrál. Bővebb felvilágosítás a programról – ami egyébként a hagyományos lesz – a 70/701-4426-os vagy 62/257-832-es telefonszámon kérhető a szervezőtől.

Egyedülálló

– Nem tudok róla, hogy a miénkhez hasonló formában rendeznének találkozókat más tanyai iskola egykori tanulói, diákjai, pedig a környéken, például Balástya, Csengele és Kistelek térségében is több ilyen tanintézmény található, ahova annak idején a tanyán élő gyerekek jártak tanulni – mondta Rozsnyai Erzsébet. Azzal folytatta: az erdőközi iskola épülete, udvara és környezete remek állapotban van és a legutóbb települési képviselőnek megválasztott Csáki Anita vezette balástyai Móra Ferenc Vadásztársaság központja. Az ebédről a hagyományoknak megfelelően a vadászok gondoskodnak majd.

A forgatókönyv az előző évekhez hasonlóan alakul, az érkezőket teli kupicák, sós és édes sütemények, kellemes dallamok várják, a sztorizás már akkor megkezdődik.