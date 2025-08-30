2 órája
Sokk a Tiszán: hód mart bele a nő lábába
Szegedtől néhány kilométerre, a Tisza egyik homokos partszakaszánál történt az eset: egy csónakkal kikötő pár közül a nő a vízbe ment, ahol egy eurázsiai hód rátámadt. Előbb a jobb lábszárát, majd a bal bokáját harapta meg.
A sérülések súlyosak voltak, varrni kellett, a gyógyulás több mint négy hétig tartott. A nő veszettség elleni oltásokat is kapott.
Eurázsiai hód harapta meg a Tiszában fürdőző nőt
A történteket csak most, felépülése után mesélte el Nieszner Tímea, aki elmondta: párjával nem láttak a környéken hódokra utaló nyomokat, ezért gondolták, hogy nem zavarják az állatokat. Valószínűleg a hódvár lehetett közel, amelynek víz alatti bejáratát nem vették észre – olvasható a Nimródon.
Dr. Heltai Miklós vadbiológus szerint az eurázsiai hód őshonos faj, amely az elmúlt évtizedekben újra elterjedt Magyarországon. A mostani támadás szerinte véletlen lehetett, vagy az állat sarokba szorítva érezhette magát.
Pinjung Emil fővadász hozzátette: az eurázsiai hód ma már nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős fajnak számít. A Tisza 30 kilométeres szakaszán idén tavasszal mintegy 150 példányt számoltak össze.
A sérülésről készült fotókat a nimrod.hu portálon tekintheti meg.
