Szegedi hírek



Sokk a Tiszán: hód mart bele a nő lábába

Szegedtől néhány kilométerre, a Tisza egyik homokos partszakaszánál történt az eset: egy csónakkal kikötő pár közül a nő a vízbe ment, ahol egy eurázsiai hód rátámadt. Előbb a jobb lábszárát, majd a bal bokáját harapta meg.

Delmagyar.hu

A sérülések súlyosak voltak, varrni kellett, a gyógyulás több mint négy hétig tartott. A nő veszettség elleni oltásokat is kapott.

eurázsiai hód
Eeurázsiai hód harapott meg egy nőt a Tiszánál, ritka, szokatlan támadás történt Szeged közelében Fotó: https://www.facebook.com/szigetmonostor.klimapark

Eurázsiai hód harapta meg a Tiszában fürdőző nőt

A történteket csak most, felépülése után mesélte el Nieszner Tímea, aki elmondta: párjával nem láttak a környéken hódokra utaló nyomokat, ezért gondolták, hogy nem zavarják az állatokat. Valószínűleg a hódvár lehetett közel, amelynek víz alatti bejáratát nem vették észre – olvasható a Nimródon.

Dr. Heltai Miklós vadbiológus szerint az eurázsiai hód őshonos faj, amely az elmúlt évtizedekben újra elterjedt Magyarországon. A mostani támadás szerinte véletlen lehetett, vagy az állat sarokba szorítva érezhette magát.

Pinjung Emil fővadász hozzátette: az eurázsiai hód ma már nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős fajnak számít. A Tisza 30 kilométeres szakaszán idén tavasszal mintegy 150 példányt számoltak össze.

A sérülésről készült fotókat a nimrod.hu portálon tekintheti meg.

 

Szegedi hírek

