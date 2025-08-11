augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

31°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökbefogadás

1 órája

Hat kiscica vár gazdira az Ezer Év Parkjában, már most óriási az érdeklődés

Címkék#kiscica#Ezer Év Parkja#Mórahalom#örökbefogadás

A mórahalmi intézmény újra a figyelem középpontjába került. Ezúttal nem történelmi makettjeivel, hanem hat tündéri kiscicájával. Az Ezer Év Parkja közösségi oldalán jelentette be, hogy szerető gazdit keres az apró négylábúaknak. Az intézmény így nemcsak a kultúra, hanem az állatszeretet központja is lett.

Arany T. János

A mórahalmi Ezer Év Parkja mostanra nemcsak történelmi makettjeiről és interaktív kiállításairól híres, hanem a cicaszerető közösségéről is. A park Facebook-oldalán a múlt héten megjelent bejegyzés szerint hat játékos, egészséges kiscica keresi felelős gazdáját.

A mórahalmi Ezer Év Parkja dolgozói új gazdát keresnek a hat cicának.
A mórahalmi Ezer Év Parkja hat aranyos kiscicának keres szerető gazdit. Fotó: Ezer Év Parkja/Facebook

Ezer Év Parkja és a cicaszerelem

„Gazdit keres 6 tündéri kiscica!” – kezdődött a felhívás, amelyből kiderült: a kiscicák szeptember 15-től, előre egyeztetett időpontban vihetők el. A bejegyzésben külön hangsúlyozták, hogy mindannyian külön egyéniségek, és bár a fekete kiscica a parkban marad, a többieknek szerető otthont keresnek.

Macskás mindennapok

A felhívás alatt gyorsan beindult az érdeklődés: „Engem a teljesen szürke érdekelne, ha még nincs gazdája” – írta Erika. „Fiú cica érdekelne!” – jelezte Anita, majd többen is hasonló kéréssel jelentkeztek: Katalin és Tünde is fiú kölyköt szeretett volna hazavinni.

Nem ez az első macskás hír a parkból

Az Ezer Év Parkja tavaly április óta hivatalosan is állatbarát intézmény. Tavaly nyár elején pedig két új cicalakó költözött a parkba, és a személyzet a közösségi oldalán névadásra buzdította a látogatókat. A kommentelők lelkesen vetették bele magukat az ötletelésbe, és a macskák azóta a park állandó kis lakóiként lopják be magukat a vendégek szívébe. Most a hat kiscica gazdikeresése újabb példája annak, hogy a park közösségi élete nemcsak a történelem és a kultúra köré szerveződik, hanem a felelős állattartás és az állatszeretet is fontos szerepet kap benne.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu