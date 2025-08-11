Hat kiscica vár gazdira az Ezer Év Parkjában, már most óriási az érdeklődés

A mórahalmi Ezer Év Parkja mostanra nemcsak történelmi makettjeiről és interaktív kiállításairól híres, hanem a cicaszerető közösségéről is. A park Facebook-oldalán a múlt héten megjelent bejegyzés szerint hat játékos, egészséges kiscica keresi felelős gazdáját.

A mórahalmi Ezer Év Parkja hat aranyos kiscicának keres szerető gazdit. Fotó: Ezer Év Parkja/Facebook

Ezer Év Parkja és a cicaszerelem

„Gazdit keres 6 tündéri kiscica!” – kezdődött a felhívás, amelyből kiderült: a kiscicák szeptember 15-től, előre egyeztetett időpontban vihetők el. A bejegyzésben külön hangsúlyozták, hogy mindannyian külön egyéniségek, és bár a fekete kiscica a parkban marad, a többieknek szerető otthont keresnek.

Macskás mindennapok

A felhívás alatt gyorsan beindult az érdeklődés: „Engem a teljesen szürke érdekelne, ha még nincs gazdája” – írta Erika. „Fiú cica érdekelne!” – jelezte Anita, majd többen is hasonló kéréssel jelentkeztek: Katalin és Tünde is fiú kölyköt szeretett volna hazavinni.

Nem ez az első macskás hír a parkból

Az Ezer Év Parkja tavaly április óta hivatalosan is állatbarát intézmény. Tavaly nyár elején pedig két új cicalakó költözött a parkba, és a személyzet a közösségi oldalán névadásra buzdította a látogatókat. A kommentelők lelkesen vetették bele magukat az ötletelésbe, és a macskák azóta a park állandó kis lakóiként lopják be magukat a vendégek szívébe. Most a hat kiscica gazdikeresése újabb példája annak, hogy a park közösségi élete nemcsak a történelem és a kultúra köré szerveződik, hanem a felelős állattartás és az állatszeretet is fontos szerepet kap benne.