Egykor kisbolt volt, ma omladozik és lassan feledésbe merül a falu szélén

Se az ajtónak, se a kirakatnak nincs üvege már, tárva-nyitva minden – odabent viszont még megtaláltunk egy régi cégtáblát, ami alighanem a bejárat felett lehetett egykor. A falusi élelmiszerbolt bútorai, berendezési tárgyai, felszerelései azonban már nincsenek sehol. Az elárvult, kiürült üzlet a főút mellett van, tehát elvileg forgalmas helyen, a csanádiaknak azonban van magyarázatuk arra, miért ért szomorú véget a története.

Az egykori falusi élelmiszerbolt épülete gazdátlannak tűnik. Fotó: Szabó Imre

ABC, aztán húsbolt működött a kockaépületben

Az évtizedekkel ezelőtt, egyszerű szocreál stílusban felhúzott kis ABC a régi játszótér környékét látta el. Beszéltünk olyanokkal a faluban, akik még vásároltak odabent. Azt mondták, nagyjából mindent lehetett kapni, amire abban az időben szükség lehetett – a fő profil persze az élelmiszer volt. A szövetkezeti bolt sorsát az pecsételte meg, amikor a faluban megjelentek a maszek üzletek nagyobb árukészlettel, rugalmasabb árakkal, ráadásul közben az emberek igényei is megváltoztak.

Egy ilyen bolt pár száz méterre is megnyílt, az ma is működik. A rendszerváltást követően az apró épületben húsbolt nyílt. Ennek a megkopott, szakadozott cégtábláját találtuk meg az egykori hátsó raktárban, a falnak támasztva.

A ma már nehezen olvasható felirat tanúsága szerint a boltot egy makói székhelyű cég üzemeltette; az elárusítóhelyet kabalaállatként egy rajzolt sertés, illetve tyúk népszerűsítette. A helybeliek szerint azonban ez nem élt néhány évnél többet.

Falusi élelmiszerbolt volt - ma csak üres épület

Az egykori eladótér falain a firkákon kívül focilabdák nyomai láthatók, így érthető az is, hogy még a felső ablakok üvegei is egytől egyig betörtek. Mint minden sorsára hagyott épületet, sajnos ezt is szemétlerakónak használják egyesek, de annak is látható nyoma, hogy kezdi visszavenni a természet: odabent – igaz, éppen üres – fecskefészket találtunk, a bejárat fölötti tetőrész sarkában pedig már nő valamilyen fa vagy bokor.