Szegedi hírek

1 órája

Elhunyt Ledniczky András, a város és az egyetem meghatározó alakja – Farkas Levente is búcsúzott

Életének 78. évében elhunyt Ledniczky András, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának nyugalmazott dékáni hivatalvezetője.

Delmagyar.hu

Ledniczky András nemcsak az egyetemnek, hanem a város közösségi életének is sokat adott. 1996-tól vezette a Szegedi Zsidó Hitközséget, később a MAZSIHISZ alelnöki tisztét is betöltötte, valamint a Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Keresztény-Zsidó Társaság munkájában is aktívan részt vett. 2006-tól Izrael állam tiszteletbeli konzuljaként képviselte az országot Szegeden.

Elhunyt Ledniczky András, a város és az egyetem meghatározó alakja, Farkas Levente is részvétét fejezte ki. Fotó: DM

Farkas Levente is búcsúzott

A város közéletének több szereplője is részvétét fejezte ki Ledniczky András halála kapcsán. Köztük volt Farkas Levente, aki közösségi oldalán így emlékezett:

Szomorúan értesültem Ledniczky András, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar egykori dékáni hivatalvezetőjének haláláról. Részvétem a családnak és mindenki számára, aki ismerte és tisztelte őt.

Ledniczky András munkásságát és emberi tartását egyetemi, vallási és kulturális közösségek sora őrzi. Emlékezetét Szeged városa és az egyetem közössége is kegyelettel ápolja.

 

