Szegedi hírek

32 perce

Farkas Levente lett a Fidesz szegedi frakciójának új vezetője

Polner Eörs lemondott a tisztségről. Polner továbbra is tagja marad a frakciónak, és folytatja munkáját a pénzügyi bizottság élén.

„Munkahelyi elfoglaltságaim miatt jeleztem, hogy nem tudom ellátni a frakcióvezetői feladatokat. Képviselőtársaim megértéssel fogadták döntésemet, és eddigi helyettesemet, Farkas Leventét választották meg. Továbbra is közösen dolgozunk Szegedért” – mondta a SzegedMa hírportálnak Polner.

Farkas Levente lett a Fidesz új szegedi frakcióvezetője, aki fiatalos lendülettel folytatja a munkát a közgyűlésben.
Fotó: Farkas Levente Facebook-oldala

A frakció új vezetője, a 28 éves Farkas Levente egy éve jutott be a városi közgyűlésbe. Azóta aktívan részt vesz a közéletben, és számos, a város és az itt élők számára fontos ügyet karolt fel.

„Eörssel és a frakció többi tagjával eddig is szoros volt az együttműködésünk, ez a jövőben sem változik. Más karakterek vagyunk, de ugyanazokat az elveket képviseljük. Fiatalos lendülettel folytatjuk a munkát, hogy együtt építsük Szegedet” – hangsúlyozta Farkas.

