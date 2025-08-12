Békebeli tábor napi ezer forintért, tizenegy rászoruló gyermeknek szerveztek felejthetetlen hetet Ásotthalmon

Idén is táboroztat rászoruló gyermekeket a Fatima Ház Alapítvány. Az ásotthalmi táborhelyen múlt héten 11 gyerek tölthetett el egy gondtalan hetet, mindössze napi ezer forintért. Igazi békebeli táborban vehettek részt: az udvaron sátraztak és számtalan közösségi programot szerveztek nekik.

A Fatima Ház Alapítvány táborában 11 rászoruló gyermek táborozott múlt héten. Fotó: DM

Fatima Ház Alapítvány: tábor ezer forintért

– Mivel kézműves tábort hirdettünk, sok ilyen jellegű tevékenységünk volt. Készítettünk például természetes festéket káposztából, hagymahéjból és kamillából, amellyel aztán növényeket festettünk. De kreáltak a gyerekek táboros pólót is maguknak – mesélte Kiss Erzsébet kuratóriumi elnök. A konyhában is sokat szorgoskodtak: az adományba kapott rengeteg répából főztek lekvárt és üdítőt is. Emellett pizzát és muffint is sütöttek.

– Elmentünk túrázni is és az utolsó napot a mórahalmi strandon töltöttük. Medencét idén nem állítottunk az udvaron, de a gyerekek így is megtalálták a módját a vizes mókának: sokszor locsolták egymást, amikor jó idő volt – tette hozzá Kiss Erzsébet.

A táborban öt olyan fiatal is volt, akik először táboroztak. Néhányukra időnként rátört a szülők hiánya, a szeretetet azonban ilyenkor bőven megkapták a tábor két tiszteletbeli tagjától, a tanyához tartozó berni pásztor kutyáktól.

Kiss Erszébet elmondta, a tábort támogatóknak köszönhetően tudták megrendezni. A szegedi önkormányzat fogyatékosügyi keretéből 300 ezer forintot kaptak, és magánszemélyek is utaltak kisebb-nagyobb összegeket erre a célra. Emellett élelmiszeradományok is érkeztek, melyeket szintén a rászoruló táboros fiatalok kaptak meg.