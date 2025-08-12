augusztus 13., szerda

Fatima Ház Alapítvány

19 órája

Békebeli tábor napi ezer forintért, tizenegy rászoruló gyermeknek szerveztek felejthetetlen hetet Ásotthalmon

Napi ezer forintot kellett csak fizetni az ottalvós kézműves táborért, melyet Ásotthalmon szerveztek. A Fatima Ház Alapítvány programján 11 rászoruló gyermek vett részt.

Delmagyar.hu

Idén is táboroztat rászoruló gyermekeket a Fatima Ház Alapítvány. Az ásotthalmi táborhelyen múlt héten 11 gyerek tölthetett el egy gondtalan hetet, mindössze napi ezer forintért. Igazi békebeli táborban vehettek részt: az udvaron sátraztak és számtalan közösségi programot szerveztek nekik.

Fatima Ház alapítvány
A Fatima Ház Alapítvány táborában 11 rászoruló gyermek táborozott múlt héten. Fotó: DM

Fatima Ház Alapítvány: tábor ezer forintért

– Mivel kézműves tábort hirdettünk, sok ilyen jellegű tevékenységünk volt. Készítettünk például természetes festéket káposztából, hagymahéjból és kamillából, amellyel aztán növényeket festettünk. De kreáltak a gyerekek táboros pólót is maguknak – mesélte Kiss Erzsébet kuratóriumi elnök. A konyhában is sokat szorgoskodtak: az adományba kapott rengeteg répából főztek lekvárt és üdítőt is. Emellett pizzát és muffint is sütöttek.

– Elmentünk túrázni is és az utolsó napot a mórahalmi strandon töltöttük. Medencét idén nem állítottunk az udvaron, de a gyerekek így is megtalálták a módját a vizes mókának: sokszor locsolták egymást, amikor jó idő volt – tette hozzá Kiss Erzsébet.

A táborban öt olyan fiatal is volt, akik először táboroztak. Néhányukra időnként rátört a szülők hiánya, a szeretetet azonban ilyenkor bőven megkapták a tábor két tiszteletbeli tagjától, a tanyához tartozó berni pásztor kutyáktól.

Kiss Erszébet elmondta, a tábort támogatóknak köszönhetően tudták megrendezni. A szegedi önkormányzat fogyatékosügyi keretéből 300 ezer forintot kaptak, és magánszemélyek is utaltak kisebb-nagyobb összegeket erre a célra. Emellett élelmiszeradományok is érkeztek, melyeket szintén a rászoruló táboros fiatalok kaptak meg.

 

 

