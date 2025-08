Hungarikum, mégis veszélyes: egyre nehezebb megszabadulni ettől a fától

Makói olvasónk kertjében – nem tudni, honnan – egyszer csak nőni kezdett egy fehér akác sarja. Mire észbe kapott, már nem tudta kiirtani: hiába vágta ki tövig, mindig újranőtt, mi több, már a közeli talajrészeken is nő itt-ott. Egyébként az utcán is látni belőlük néhol: amikor virágzik, szép látvány, egyébként kellemetlen elhaladni mellette a tüskés ágak miatt. A szakemberek véleménye sem egyértelmű: egyrészt úgy tartják számon, mint inváziós faj, másrészt hungarikummá nyilvánították. Erről a kettősségről nemrégiben az Agrárszektor mezőgazdasági szakportál is írt.

Inváziós faj a fehér akác, de virágzáskor szép, az akácméz pedig finom. Fotó: Kállai Márton

Segít megkötni a homokos talajt

A cikk feleleveníti, a fehér akác nem őshonos, eredetileg Észak-Amerikából származik. Ma már hazánk jellegzetes fafajtájaként tartják számon, a magyar erdőterületek mintegy negyede akácos. Amikor meghonosították vidékünkön, fő előnyeként azt említették meg, hogy segít megkötni a homokos talajt. Gálhidy László, a WWF (Természetvédelmi Világalap) Erdő-programjának vezetője az agrárportálnak azt is elmondta, faanyaga annak idején alkalmas volt szerszámnyélnek, szőlőkarónak, ráadásul frissen kivágva is jó tüzelő. Az akácméz pedig kitűnő.

Fehér akác: inváziós faj, nehéz visszaszorítani

2014-ben éppen ezért, az akácmézzel együtt választották hungarikummá.

Ugyanakkor veszélyes inváziós faj: gátolja más növények csírázását, valamint nitrogénkötő baktériumok vannak gyökér rendszerében, amit a körülötte élő növények nehezen viselnek.

A védett erdőkből igyekeznek is visszaszorítani, de ez – mint olvasónk is tapasztalta – a fehér akác esetében ez nagyon nehéz, mivel tuskó- és gyökérsarjakról is intenzíven újul, a mechanikus irtás pedig munkaigényes, nagyjából szélmalomharc.

Vannak azért kedvelt akácfélék is

– Én sem ültetnék a kertembe fehér akácot – mondta a növényről Bókáné Bodó Zsuzsanna, a makói Galamb-agrárszakképző oktatója, a város főkertésze. De mit lehet tenni, ha valahol kéretlenül megjelenik a fehér akác? A szakember hatékony gyomirtókat javasol ellene, ráadásul megjegyzi: ha valahol tuskója van, akkor be lehet oltani laskagomba-fonállal – jó termés lesz, mert kiváló tápanyagbázis számára. Egyébként közterületre sem ültetik, ellentétben más, kedvelt akácfajtákkal, mint például a gömbakác vagy a japán akác.