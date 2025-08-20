Remény költözik a dobozokba, Csaba öröksége most Sanyinak, a Gypo Circus gitárosának ad új esélyt

Sokan segítették Fejes Csaba őssejtkezelésének finanszírozását. Voltak, akik a megadott számlára utaltak támogatást, mások a jótékonysági rendezvényeken készpénzt tettek a gyűjtődobozokba. Csaba sajnos a második őssejtkezelés előtt elhunyt. A gyűjtődobozok most újból jó célt szolgálhatnak.

Fejes Csaba adománygyűjtő dobozaiba most már a Gypo Circus zenészének talpra állításához szükséges forintok kerülnek. Fotó: Fejes Csaba Támogatói oldal

Fejes Csaba adománygyűjtő dobozai voltak

Fejes Csaba betegségéről, kijevi gyógykezeléséről több cikket is írtunk. Az első őssejtkezelés után javult a szentesi családapa állapota, azonban egy hónap elteltével rohamosan romlott. Bár kiutazott a második őssejtkezelésre, azt már nem élte meg: a kijevi szállodában, május 19-én végleg elaludt. Az őt kísérő testvére, Zoltán, hetekig ott ragadt az ukrán fővárosban, és heroikus küzdelmet folytatott a háború közepén azért, hogy hazahozhassa testvére hamvait.

Azok az adománygyűjtő dobozok, amelyekbe a jóakarat forintjai gyűltek, most új értelmet nyertek. „Régi történet új köntösben: egykor Csaba barátunk gyógykezelését támogattátok a gyűjtődobozokkal. Most ezek a dobozok új küldetésbe kezdenek: továbbadtuk őket, hogy segítsék Kecskeméti Sanyi, a Gypo Circus gitárosának felépülését. Ezt a jelképes összeget beledobtuk az egyik dobozba – ezzel indulnak vándorútra a gyűjtődobozok. Ez egy kis gesztus a részünkről, de annál nagyobb szívvel tesszük” – olvasható a Fejes Csaba Támogatói Facebook-oldalon.

Kecskeméti Sándor, a szegedi Gypo Circus basszusgitárosa egyik napról a másikra kerekesszékbe kényszerült.

Nem hitte, hogy ez vele történik meg, hiszen nem volt semmi előjele

– 2023 áprilisában mindenféle figyelmeztetés nélkül jött életem legborzasztóbb fordulata: gerincvelői stroke-ot kaptam. A Szegedi Klinika Sürgősségi Osztályán hordágyon tologattak órákon keresztül, és próbálták kideríteni, mi vezetett oda, hogy köldöktől lefelé nem tudtam mozgatni sem a lábaimat, sem a medencémet. Olyan erőtlen voltam, mint még soha. Azt hittem, csak egy rossz álom, és mindjárt felébredek. Sajnos nem ébredtem fel a rémálomból – olvasható a „Talpra, Sanyi!” weboldalon.