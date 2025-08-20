9 perce
Remény költözik a dobozokba, Csaba öröksége most Sanyinak, a Gypo Circus gitárosának ad új esélyt
Az ALS-beteg, néhány hónapja elhunyt szentesi családapa, Fejes Csaba gyógykezelését támogató pénzgyűjtődobozok új küldetést kaptak. A jövőben a Gypo Circus basszusgitárosának felépülésére gyűjtenek beléjük pénzt. Kecskeméti Sándor gerincvelői stroke miatt került kerekesszékbe. Fejes Csaba minden bizonnyal helyeselné barátai döntését.
Sokan segítették Fejes Csaba őssejtkezelésének finanszírozását. Voltak, akik a megadott számlára utaltak támogatást, mások a jótékonysági rendezvényeken készpénzt tettek a gyűjtődobozokba. Csaba sajnos a második őssejtkezelés előtt elhunyt. A gyűjtődobozok most újból jó célt szolgálhatnak.
Fejes Csaba adománygyűjtő dobozai voltak
Fejes Csaba betegségéről, kijevi gyógykezeléséről több cikket is írtunk. Az első őssejtkezelés után javult a szentesi családapa állapota, azonban egy hónap elteltével rohamosan romlott. Bár kiutazott a második őssejtkezelésre, azt már nem élte meg: a kijevi szállodában, május 19-én végleg elaludt. Az őt kísérő testvére, Zoltán, hetekig ott ragadt az ukrán fővárosban, és heroikus küzdelmet folytatott a háború közepén azért, hogy hazahozhassa testvére hamvait.
Azok az adománygyűjtő dobozok, amelyekbe a jóakarat forintjai gyűltek, most új értelmet nyertek. „Régi történet új köntösben: egykor Csaba barátunk gyógykezelését támogattátok a gyűjtődobozokkal. Most ezek a dobozok új küldetésbe kezdenek: továbbadtuk őket, hogy segítsék Kecskeméti Sanyi, a Gypo Circus gitárosának felépülését. Ezt a jelképes összeget beledobtuk az egyik dobozba – ezzel indulnak vándorútra a gyűjtődobozok. Ez egy kis gesztus a részünkről, de annál nagyobb szívvel tesszük” – olvasható a Fejes Csaba Támogatói Facebook-oldalon.
Kecskeméti Sándor, a szegedi Gypo Circus basszusgitárosa egyik napról a másikra kerekesszékbe kényszerült.
Nem hitte, hogy ez vele történik meg, hiszen nem volt semmi előjele
– 2023 áprilisában mindenféle figyelmeztetés nélkül jött életem legborzasztóbb fordulata: gerincvelői stroke-ot kaptam. A Szegedi Klinika Sürgősségi Osztályán hordágyon tologattak órákon keresztül, és próbálták kideríteni, mi vezetett oda, hogy köldöktől lefelé nem tudtam mozgatni sem a lábaimat, sem a medencémet. Olyan erőtlen voltam, mint még soha. Azt hittem, csak egy rossz álom, és mindjárt felébredek. Sajnos nem ébredtem fel a rémálomból – olvasható a „Talpra, Sanyi!” weboldalon.
Kecskeméti Sándor élete teljesen a feje tetejére állt, közben mégis nagyon bizakodott, hogy valahol létezik egy csodaszer, ami segíthet rajta. Felcsillant egy terápia reménye, ami egy hasonló sorsú amerikai zenész esete kapcsán került Kecskeméti látókörébe. Jesse Malin 2023-ban szintén gerincvelői stroke-ot kapott, és ő is deréktól lefelé bénult le.
Az argentin klinikán segíthetnek, erre gyűjtenek
– Felvettem a zenésztárssal a kapcsolatot, aki elmondta, milyen terápiákon esett át és mit tervez. Döbbenten láttam, amikor meghirdette 2024 decemberére a visszatérő koncertjeit. Az ő javaslatára kerestem fel azt az argentin klinikát, ahol Jesse-t hónapokon át kezelték, és ahol újra lábra állították. A klinika őssejtkezeléssel dolgozik, és húszéves tapasztalatuk van a korábban járóképtelen emberek életminőségének javításában – olvasható a zenész weboldalán.
A terápia 60 millió forintba kerül, ehhez gyűjtenek a „Talpra, Sanyi!” weboldalon, jelenleg 7,6 millió forint érkezett a számlára. Kecskeméti Sándor gyógyulását szolgálják majd Fejes Csaba adománydobozai is.
Mórahalmon is megújul az úthálózat, elindult a nagyszabású közútfejlesztés