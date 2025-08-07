Egyedül élő nőket fosztott ki az utazó rabló

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki idős, jellemzően egyedül élő nőket fosztott ki a környező megyék településein.

Vádat emelt az Ügyészség a rafinált férfi ellen. Illusztráció: Shutterstock

Hatalmas zsákmányra tett szert a férfi

A vádirat szerint az elkövető 2024. év január és április között különböző ürügyekkel bekéredzkedett az idős sértettek otthonába. A vádlott kihasználva áldozatai figyelmetlenségét, tőlük készpénzt, ékszert vett el. A férfi több, mint egymillió forint értékű zsákmányra tett szert.

A Szegedi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat 10 rendbeli kifosztás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. Vádiratában a terhelti beismerés és tárgyalásról történő lemondás esetére 9 év 6 hónap fegyház kiszabását indítványozza azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlott bűnösségének kérdéseben a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.