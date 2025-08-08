41 perce
Szegedi vállalkozót fosztottak ki: komondorral védi vállalkozását a vendéglátós, kamerák buktatták le a tolvajokat
Több tízezer forintos kárt okoztak a tulajdonosnak. A napokban fiatalok loptak Szegeden, de az akciót kamerák rögzítették. Amit elloptak, azt pénzre is váltották. A tulajdonos lapunknak szólalt meg először.
Ez már nem játék – mondja keserűen Ótott Ferenc a szegedi Tisza-parti Betyárok Tanyájának tulajdonosa.
A vendéglátósnak nem először kell megküzdenie a garázdálkodó tolvajoktól. Fiatalok loptak Szegeden, szinte gyermekek, így jelentős anyagi kárt okoztak egy helyi vállalkozónak. Több tízezer forintnyi értékben vittek el tőle dolgokat.
Fiatalok loptak Szegeden és felvételek készültek róluk
A Betyárok Tanyája egyben vendéglő, kemping, szabadtéri színház, játszótér de még kinti fitnesz terem is. Ótott Ferenc több mint 20 éve tarja fenn a helyet, szívvel-lélekkel óvja a környék értékeit. Annyira, hogy a közösségi tér közvetlen közelében, egy úszó lakóhajón él. Hiába vigyáz a tulajdonára, folyamatos támadás éri vállalkozását, a napokban egy térfigyelő kamera buktatott le egy fiatalokból álló csapatot, akik éppen lopni készültek.
Rengeteg kameránk van, hiszen sok értékünk van kint a parton. A felvételeken látszott is, hogy hét fiatal zsákokkal érkezik, majd abba belepakolják a visszaváltásra szánt palackokat
– mesélte lapunknak a vállalkozó.
Szerencse, hogy a sörös hordókra nem vetettek szemet, mert azok egyenként körülbelül 15 ezer forintot érnek és nem egy darab van belőlük. Valószínűleg a súlyuk miatt nem tudtak volna velük megbirkózni. Az ellopott visszaválthatós palackok hozzávetőleges értéke nagyjából 30-40 ezer forint lehetett. De ez az összeg már a fiatalok zsebét nehezíti.
Szemtanú és bizonyíték van arra, hogy a közelben lévő, Etelka sori Tescoban pénzre váltották az ellopott műanyag palackokat
– tudtuk meg tőle.
Azonnal feljelentést tett
Ótott Ferenc azonnal rendőrségi feljelentést tett, a kamerafelvételeket is eljuttatta hozzájuk, az esettel kapcsolatban mi is felvettük velük a kapcsolat. Amint válaszolnak lapunknak, megírjuk. Ótott Ferenc elmondta, hogy ez már nem az első eset és ő minden egyes alkalommal megteszi a szükséges lépéseket. Korábban hajléktalanok loptak tőle, ők is a visszaváltható műanyag és üveg palackokra pályáztak. A tulajdonos bízik abban, hogy a nyilvánosság ereje segíthet. Azt reméli, hogy az elkövetők jelentkeznek nála, vagy legalább elgondolkodnak azon, hogy mit tettek.
Az a baj, hogy a magántulajdon iránti tisztelet teljesen kiveszett. Ma már senki sem kérdezi meg, hogy beülhet-e az én autómba, sőt a szülők is felülnek a gyerekeknek szánt hintára
– fejezte be beszélgetésünket.
