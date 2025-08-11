Csalás
1 órája
Pihent és ebédelgetett a szállodában, majd fizetés nélkül távozott
Több százmilliós adótartozása van, de ő inkább szállodában pihengetett. Fizetés nélkül távozott és félmilliós kárt okozott.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki 2024 júliusában három különböző szálláshelyen vette igénybe a szálloda és étterem szolgáltatásait, majd közel félmillió forintot nem fizetett ki.
A férfi mindezt úgy tette, hogy közben 275 millió forintos adótartozása van a NAV felé. Az ügyészség három rendbeli csalás miatt állítja bíróság elé, a bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.
