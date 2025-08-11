augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

25°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

1 órája

Pihent és ebédelgetett a szállodában, majd fizetés nélkül távozott

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#NAV#szálloda#hotel

Több százmilliós adótartozása van, de ő inkább szállodában pihengetett. Fizetés nélkül távozott és félmilliós kárt okozott.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki 2024 júliusában három különböző szálláshelyen vette igénybe a szálloda és étterem szolgáltatásait, majd közel félmillió forintot nem fizetett ki.

fizetés nélkül távozott a hotelből.
Fizetés nélkül távozott a hotelből, mindeközben több százmilliós tartozása volt. Illusztráció: Shutterstock

A férfi mindezt úgy tette, hogy közben 275 millió forintos adótartozása van a NAV felé. Az ügyészség három rendbeli csalás miatt állítja bíróság elé, a bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu