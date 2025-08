Ezt a Csongrád-Csanád vármegyei települést még a Maros sem tudta elsodorni és még József Attila is nyomot hagyott benne

Könnyű megközelíteni Földeákot: nagyjából félúton van Hódmezővásárhely és Makó között. Története alighanem a legérdekesebb a környéken. Aki a térképre néz, láthatja, hogy a közvetlen szomszédságában van egy egészen hasonló nevű falu, Óföldeák. Erre a magyarázat az, hogy eredetileg ez utóbbi helyen volt az amúgy igen gazdag múltú Földeák, onnan azonban az emberek többsége lassanként – miután a Maros többször elöntötte a községet – elköltözött a Karabuka nevű határrészre. Ám érdekes módon nem ennek lett a neve mondjuk Újföldeák, hanem a történelmi Földeák kapta idővel az Óföldeák nevet és az újonnan létrejött falu vitte tovább a Földeák megnevezést. Földeák nevének első ismert említése mindenesetre 1332-ből származik, temploma pedig – amit ma óföldeáki erődtemplomként ismerünk – már a 15. században állt. Azt pedig szinte mindenki tudja, aki hallott már a faluról, hogy múltja összefonódik a Návay-famíliáéval.

Földeák múltja a tájházban elevenedik meg. Fotó: Szabó Imre

Földeák tájháza titkokról mesél

Amikor a mai Földeák nevezetességeit ismertetjük, talán emiatt érdemes a sort az itteni, 1855-ben épült, romantikus stílusú Szent László téri templommal kezdeni. A teret egyébként is érdemes alaposan körbejárni, hiszen sok szépség látható itt: a tér névadójának szobra, illetve több emlékmű. Jó időben érdemes a padok egyikén a szépen gondozott növényekben is gyönyörködni. József Attilának is van kötődése a településhez: a költőről készült egyik ismert fotó itt készült. A községháza szépen felújított épületében erre utaló emlékhely, homlokzatán pedig emléktábla látható. A falunak ugyan helytörténeti gyűjteménye még nincs, az itteni egykori gazdálkodók mindennapjaiba azonban bepillantást kaphatunk, ha meglátogatjuk a Fertály János Tájházat.