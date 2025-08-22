Mi lesz a botrányos hírű földeáki romházzal? Romok és emlékek: eladóvá vált a botrányos földeáki ház

Mint annak idején megírtuk, Földeákon, a Dózsa György utcában 2018 őszén vált üressé egy családi ház: meghalt a bérlő. Az ingatlan a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdona, a város pedig odaköltöztetett egy nyolcgyermekes, problémás családot úgy, hogy erről a falu önkormányzatát meg sem kérdezték. Ebből aztán országos botrány lett. A földeáki ház időközben kiürült. A községben azt hallottuk, a famíliával az új helyen is rengeteg probléma volt. Itt is halmozták a szemetet; valaki az épületet csótány- és patkányfészekként jellemezte, de balhékról, rendőrségi ügyekről is híressé vált. A környék lakói végül mintegy két esztendeje lélegezhettek fel, amikor a család – információink szerint Magyarcsanádra – elköltözött.

A földeáki ház, ahol a problémás család lakott - Vásárhely el szeretné adni. Fotó: Szabó Imre

A felújítás költsége sosem térülne meg

A telekről a legutóbbi, augusztus 21-iki közgyűlésen az hangzott el, 822 négyzetméteres, áll rajta egy 75 négyzetméteres lakóház és egy melléképület. Az ingatlan nagyon rossz állapotban van, teljesen leamortizálódott, a korábbi bérlők lelakták, a közműveket kikötötték – van, ahol a mennyezet is le van szakadva, a melléképület romos. A hódmezővásárhelyi testület úgy határozott, mivel a felújítására költött pénz sosem térülne meg, kijelölik értékesítésre.

A pusztulás és a sietős távozás nyomai

Mi pénteken néztük meg. A faluközponttól nem messze áll, onnan mintegy nyolc percnyi sétával érhető el. Az utca összképéből valóban kilóg, hiszen bár van néhány régebbi, az itteni házak többsége kifejezetten jó állapotú, szépen rendben tartott. A parasztház előtt a bejárót fölveri a gyom. Az épület tényleg nincs jó állapotban, lábazata például láthatóan vizesedik, a kaput pedig sötétbarnára festett pozdorjalemez helyettesíti, amin lakat lóg. Az udvaron viszont vegyszerrel kiirtották a gaz nagy részét. Az ablakon bepillantva sietős távozás nyomai láthatók: a szekrények ajtajai nyitva, a kanapén bőrönd, a padlón nejlonzsákok, valószínűleg ruhaneművel tele. A falon bekeretezett fényképek lógnak, a szőnyegen egy kibelezett régi tévét is láttunk.