SZKT
3 órája
Forgalmi zavar miatt egy megállót kihagynak a szegedi trolibuszok
Szeged belvárosában történt a forgalmi zavar.
Forgalmi zavar a Tram Train járatán. Fotó: SZKT / Facebook
Forgalmi zavar történt az Aradi térnél – tájékoztat az SZKT a honlapján.
A 8-as és a 10-es trolijáratot érinti a zavar, amely következtében az Aradi téri megállóhely kimarad.
