SZKT

3 órája

Forgalmi zavar miatt egy megállót kihagynak a szegedi trolibuszok

Címkék#forgalmi zavar#szkt#trolibusz

Szeged belvárosában történt a forgalmi zavar.

Delmagyar.hu
Forgalmi zavar miatt egy megállót kihagynak a szegedi trolibuszok

Forgalmi zavar a Tram Train járatán. Fotó: SZKT / Facebook

Forgalmi zavar történt az Aradi térnél – tájékoztat az SZKT a honlapján.

troli
Forgalmi zavar az Aradi térnél. Fotó: SZKT / Facebook

A 8-as és a 10-es trolijáratot érinti a zavar, amely következtében az Aradi téri megállóhely kimarad.

