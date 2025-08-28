Adománnyal érkeztek a gábor cigányok a makói óvodásokhoz

A Romániában, főleg Erdélyben honos gábor cigányok jellegzetes megjelenésükről ismertek. A férfiak széles karimájú kalapot viselnek, arcukon pedig kackiás bajusz, esetleg szakáll látható, a hölgyek rakott, színes selyemszoknyát és hasonló, mintás blúzt hordanak. Mint maguk mondják, elkülönülnek mind a románoktól, mind a magyaroktól, sőt a többi romától is. Azok, akik közülük Magyarországon élnek, többnyire kettős állampolgárok.

A gábor cigányok adománya Makóra is eljutott. Fotó: Szabó Imre

Mezei Vidor szervezésében jótékonykodnak

A gábor cigányok itteni közössége nemrégiben misszióba kezdett: Mezei Vidor, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnöke, jelenlegi képviselője szervezésében Hódmezővásárhely és Makó térségében sorra járják azokat az óvodákat, ahol úgy gondolják, rászoruló gyerekek is lehetnek. Ezeket az intézményeket nagyobb mennyiségű tisztítószerrel ajándékozzák meg. A napokban Makóra, a Tulipán utcai Katolikus Óvodába is ellátogattak.

A gábor cigányok hálájukat fejezik ki

– Bennünket Magyarország, a magyar kormány nyitottan fogadott mint külhoni magyar romákat. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki partnerként tekint ránk, így a makói városvezetésnek is – mondta a delegáció vezetője,a gábor cigányok szegedi szerveződésének alelnöke, Rupi Gábor. Mit fogalmazott, hálájukat szeretnék ezekkel a szerény adományokkal. Azt is elmondta, ahol szükség van rá, tetőjavításban is szívesen segítenek.