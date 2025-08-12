Szigorítás jön az Erste Banknál, sokan búcsút inthetnek a George Appnak

Fontos változás jön az Erste Bank mobilalkalmazásában. 2025. október 13-tól a George App nem lesz használható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított, azaz jailbreakelt vagy rootolt. Ezek a készülékek megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így fokozottan ki vannak téve adatlopásnak, kártékony programoknak és más visszaéléseknek – írja az ErsteBank a weboldalán.

Biztonsági okokból nem lehet használni a Geroge Appot rootolt készülékeken. Fotó: Máthé Zoltán

George App: ezeken a telefonokon nem lehet majd használni

Ezek a rootolt telefonok könnyebben válnak adatlopás vagy más visszaélések áldozatává, ezért a George Appot csak gyári állapotú, biztonságos készüléken ajánlott használni. A banki alkalmazások bizalmas pénzügyi információkat kezelnek, ezért különösen fontos, hogy csak gyári állapotú, megbízható készülékeken használják.

2025 október 13-ától ezeken a módosított rendszerű telefonokon nem aktiválható az alkalmazás, december 31 után pedig kizárják ezeket az eszközöket a Geroge App használatából.

Sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, semmilyen módon nem lehet majd használni ezt az alkalmazást az érintett telefonokon. Érdemes minél előbb gyári telefonra váltani és arra letölteni a banki alkalmazást.

Internetes böngészővel használható

A Geroge Web továbbra is elérhető minden ügyfélnek. Csak e-Csatonra azonosítóra, e-Csatorna jelszóra és egy telefonra van szükség, amelyre küldhetik a hitelesítő kódot. A változtatás célja az ügyfelek pénzügyi adatainak védelme.