Vádemelés
45 perce
Az életéért küzdött az epilepsziás férfi, amikor testvére magára hagyta, nem élte túl a rohamot
Egy családi vita tragédiába torkollt Makón.
Vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint magára hagyta epilepsziás rohamot kapó testvérét.
A makói testvérek rendszeresen italoztak, gyakran veszekedtek, 2024 nyarán pedig egy újabb vita után a sértett rohamot kapott és összeesett a konyhában. A vádlott lefeküdt aludni, bízva abban, hogy testvére jobban lesz. A férfi azonban keringési és légzési elégtelenségben meghalt, amit az időben érkező orvosi segítség megakadályozhatott volna.
A Szegedi Törvényszék dönt majd a gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolt férfi ügyében.
