Vádemelés

45 perce

Az életéért küzdött az epilepsziás férfi, amikor testvére magára hagyta, nem élte túl a rohamot

Egy családi vita tragédiába torkollt Makón.

Patakfalvi Ádám

Vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint magára hagyta epilepsziás rohamot kapó testvérét.

A Szegedi Törvényszék épülete, ahol gondatlanságból elkövetett emberölés miatt kell felelnie egy makói férfinek.
Gondatlanságból elkövetett emberölés a vád. Fotó: DM

A makói testvérek rendszeresen italoztak, gyakran veszekedtek, 2024 nyarán pedig egy újabb vita után a sértett rohamot kapott és összeesett a konyhában. A vádlott lefeküdt aludni, bízva abban, hogy testvére jobban lesz. A férfi azonban keringési és légzési elégtelenségben meghalt, amit az időben érkező orvosi segítség megakadályozhatott volna. 

A Szegedi Törvényszék dönt majd a gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolt férfi ügyében.

 

