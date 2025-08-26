augusztus 26., kedd

Biztonság

57 perce

Megszűnik az időseknek biztonságot nyújtó szolgáltatás, de aggodalomra nincs ok

Címkék#Makói Egyesített Népjóléti Intézmény#gondosóra#Lang Róbert

Megszűnik a hónap végével az idősek jelzőrendszeres házi segítségnyújtása Makón – derül ki a helyi képviselő-testület szerdai ülésének egyik előterjesztéséből. Ennek oka az, hogy nincs már rá szükség: helyette mindenkinek rendelkezésére áll a gondosóra, amiért ráadásul fizetni sem kell.

Szabó Imre

Augusztus 31-ével a gondosóra térnyerése miatt megszüntetik Makón az úgynevezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – olvasható az augusztus 27-iki, szerdai képviselő-testületi ülés egyik előterjesztésében. Azok a rászoruló idősek, akik ezt a szolgáltatást igénybe vették, otthonukban élnek és biztonságérzetet nyújtott nekik, hogy – havi díj megfizetése ellenében – kaptak egy segélyhívó készüléket. Ennek a gombját megnyomva riaszthattak egy szakembert, aki a helyszínre sietett. Az ellátás 2001 óta működött a Maros-parti városban a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény (ENI) szervezeti keretein belül. 

Gondosóra
Életet menthet a gondosóra. Illusztráció: Lang Róbert / MW

A gondosóra bevezetése tette feleslegessé

Ennek a lehetőségnek a megszüntetését most az indokolja, hogy a kormány időközben bevezetett egy másik, hasonló, de államilag finanszírozott, ráadásul alanyi jogon járó, azaz az érintettek számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást. Ez a gondosóra – nevét egyébként onnan kapta, hogy a jelzőeszközt nem csak nyakba akasztva, de akár csuklóra erősítve is viselni lehet, mint egy karórát. Mint az előterjesztésben olvasható, az országos program 2022-es indulása óta egyre többen váltottak erre a megoldásra. Jelenleg 39-en veszik igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – ám mind a 39-nek van már Gondosórája is, ellátatlanul tehát senki sem marad.

Minden egyéb helyi szolgáltatás megmarad

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező ellátási forma. A makói önkormányzat ezt háromnegyedrészt saját forrásaiból finanszírozta, felszámolása tehát költségmegtakarítást is jelent. Ráadásul a lépés miatt információink szerint munka nélkül sem marad senki. Az előterjesztésből az is kiderül, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény továbbra is biztosítja az idős korosztálynak igény esetén a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint az időskorúak átmeneti gondozóházában való elhelyezést.

 

 

