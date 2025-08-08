85 éve született a világhírű operaénekes, akinek emléke előtt koszorúzással tisztelegtek a Dóm téren – galériával, videóval

Gregor József 1940. augusztus 8-án született Rákosligeten. 1964-ben szerződött a Szegedi Nemzeti Színházhoz, majd külföldi sikereket is elért. A világ egyik legjelentősebb operaházában, a New York-i Metropolitanben rendszeres fellépő volt. Emellett fellépett az antwerpeni, a baltimore-i, a denveri, a houstoni, a portlandi, a római és a trieszti operaházakban is. Az ország egyik vezető basszistájává vált, olyan szerepeket énekelt, mint például Sarastro, Falstaff, Mefisztó, Fülöp király és sok más.

Koszorúval tisztelegtek Gregor József szobra előtt a Dóm téri Pantheonban. Fotó: Török János

Születésének évfordulója alkalmával koszorúzást tartottak augusztus 8-án, 14 órakor a Dóm téri Pantheonban. Gregor József felesége, Takács Mária és a szegedi önkormányzat képviseletében Kozma József, a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke tartottak beszédet.

Gregor Józsefet Gárdony díszpolgárává is avatták

– Számunkra ő nem csak a világhírű operaénekes volt, hanem a kedves ismerős, szomszéd, aki újra hazatért hozzánk. Gárdonyban is sokat gondolunk rá – olvasta fel Eötvös Pál, Gárdony polgármestere levelét Takács Mária.

Gregor József Gárdony kulturális életének fellendítésében aktívan és lelkesen vett részt, nevéhez fűződik a helyi református templomban hosszú éveken át megtartott nyár végi koncertek megszervezése.