85 éve született a világhírű operaénekes, akinek emléke előtt koszorúzással tisztelegtek a Dóm téren – galériával, videóval
Kossuth- és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Szegedi Nemzeti Színház és Halhatatlanok Társaságának örökös tagja. Idén lenne 85 éves Gregor József, Szeged díszpolgára.
Gregor József 1940. augusztus 8-án született Rákosligeten. 1964-ben szerződött a Szegedi Nemzeti Színházhoz, majd külföldi sikereket is elért. A világ egyik legjelentősebb operaházában, a New York-i Metropolitanben rendszeres fellépő volt. Emellett fellépett az antwerpeni, a baltimore-i, a denveri, a houstoni, a portlandi, a római és a trieszti operaházakban is. Az ország egyik vezető basszistájává vált, olyan szerepeket énekelt, mint például Sarastro, Falstaff, Mefisztó, Fülöp király és sok más.
Születésének évfordulója alkalmával koszorúzást tartottak augusztus 8-án, 14 órakor a Dóm téri Pantheonban. Gregor József felesége, Takács Mária és a szegedi önkormányzat képviseletében Kozma József, a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke tartottak beszédet.
Gregor Józsefet Gárdony díszpolgárává is avatták
– Számunkra ő nem csak a világhírű operaénekes volt, hanem a kedves ismerős, szomszéd, aki újra hazatért hozzánk. Gárdonyban is sokat gondolunk rá – olvasta fel Eötvös Pál, Gárdony polgármestere levelét Takács Mária.
Gregor József Gárdony kulturális életének fellendítésében aktívan és lelkesen vett részt, nevéhez fűződik a helyi református templomban hosszú éveken át megtartott nyár végi koncertek megszervezése.
Koszorúval tisztelegtek Gregor József szobra előttFotók: Török János
Szegeden emléke ma is köztünk él
Takács Mária beszédét követően Kozma József emlékezett az operaénekesről.
– Most itt, az énekes zseni szobra előtt tisztelgünk, de látjuk magunk előtt az alakját, halljuk zengeni vagy simogatni az énekét, és halljuk korántsem közönséges beszédhangját – kezdte beszédét Kozma József.
A bizottsági elnök felidézte, Gregor József vetette fel annak idején, hogy Vaszy Viktorról közterületet kellene elnevezni – ezért viseli ma is a Szegedi Nemzeti Színház melletti tér az ő nevét.
– Részese és alkotója volt a kultúrának, amelyet mind a mai napig szegedi, hazai operajátszásnak nevezünk. Ha folytatjuk elődeink tevékenységét, akkor élőnek tartjuk azt a kultúrát, amelyet ők életükben személyesen is aktívan alakítottak – hangzott el Kozma József beszédében.
Ezt követően Takács Mária, majd Kozma József és Vajda Júlia emlékezett koszorúval. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, Kálmán János, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti főtitkára és Marsi István, a Szegedi Operabarátok Egyesületének nevében helyezett el koszorúval.
A vígoperáit különösen szerette
– Az az igazság, hogy mindegyikre jól emlékszem – felelte Takács Mária arra a kérdésünkre, hogy melyik volt a legemlékezetesebb előadása.
– A vígoperákat különösen szerettem, mint például a Falstaff, de igazából mindegyiket szerettem – tette hozzá az operaénekes felesége.
