1 órája

85 éve született a világhírű operaénekes, akinek emléke előtt koszorúzással tisztelegtek a Dóm téren – galériával, videóval

Címkék#koszorúzás#Gregor József#évforduló

Kossuth- és Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Szegedi Nemzeti Színház és Halhatatlanok Társaságának örökös tagja. Idén lenne 85 éves Gregor József, Szeged díszpolgára.

Grica Eszter

Gregor József 1940. augusztus 8-án született Rákosligeten. 1964-ben szerződött a Szegedi Nemzeti Színházhoz, majd külföldi sikereket is elért. A világ egyik legjelentősebb operaházában, a New York-i Metropolitanben rendszeres fellépő volt. Emellett fellépett az antwerpeni, a baltimore-i, a denveri, a houstoni, a portlandi, a római és a trieszti operaházakban is. Az ország egyik vezető basszistájává vált, olyan szerepeket énekelt, mint például Sarastro, Falstaff, Mefisztó, Fülöp király és sok más.

Gregor József szobrára helyeztek koszorút Szegeden.
Koszorúval tisztelegtek Gregor József szobra előtt a Dóm téri Pantheonban. Fotó: Török János

Születésének évfordulója alkalmával koszorúzást tartottak augusztus 8-án, 14 órakor a Dóm téri Pantheonban. Gregor József felesége, Takács Mária és a szegedi önkormányzat képviseletében Kozma József, a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke tartottak beszédet.

Gregor Józsefet Gárdony díszpolgárává is avatták

– Számunkra ő nem csak a világhírű operaénekes volt, hanem a kedves ismerős, szomszéd, aki újra hazatért hozzánk. Gárdonyban is sokat gondolunk rá – olvasta fel Eötvös Pál, Gárdony polgármestere levelét Takács Mária.

Gregor József Gárdony kulturális életének fellendítésében aktívan és lelkesen vett részt, nevéhez fűződik a helyi református templomban hosszú éveken át megtartott nyár végi koncertek megszervezése.

Koszorúval tisztelegtek Gregor József szobra előtt

Fotók: Török János

Szegeden emléke ma is köztünk él

Takács Mária beszédét követően Kozma József emlékezett az operaénekesről.

– Most itt, az énekes zseni szobra előtt tisztelgünk, de látjuk magunk előtt az alakját, halljuk zengeni vagy simogatni az énekét, és halljuk korántsem közönséges beszédhangját – kezdte beszédét Kozma József.

A bizottsági elnök felidézte, Gregor József vetette fel annak idején, hogy Vaszy Viktorról közterületet kellene elnevezni – ezért viseli ma is a Szegedi Nemzeti Színház melletti tér az ő nevét.

– Részese és alkotója volt a kultúrának, amelyet mind a mai napig szegedi, hazai operajátszásnak nevezünk. Ha folytatjuk elődeink tevékenységét, akkor élőnek tartjuk azt a kultúrát, amelyet ők életükben személyesen is aktívan alakítottak – hangzott el Kozma József beszédében.

Ezt követően Takács Mária, majd Kozma József és Vajda Júlia emlékezett koszorúval. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, Kálmán János, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti főtitkára és Marsi István, a Szegedi Operabarátok Egyesületének nevében helyezett el koszorúval.

A vígoperáit különösen szerette

– Az az igazság, hogy mindegyikre jól emlékszem – felelte Takács Mária arra a kérdésünkre, hogy melyik volt a legemlékezetesebb előadása.

– A vígoperákat különösen szerettem, mint például a Falstaff, de igazából mindegyiket szerettem – tette hozzá az operaénekes felesége.

 

Szegedi hírek

