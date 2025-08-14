augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

7 órája

Ötezer gumikacsa szeli hamarosan a Tisza hullámait a jótékonyság jegyében

Címkék#rotary#verseny#jótékonyság

Hétvégétől lehet kacsajegyeket vásárolni az idei Jótékonysági Gumikacsa Versenyre. Immár 10. alkalommal eresztenek ötezer sárga fürdőjátékot a Tiszába, most is jótékony céllal.

Delmagyar.hu

A Rotary Club Szeged Dóm idén jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg a már hagyománnyá vált és korábbi években rendkívüli népszerűségnek örvendő Jótékonysági Gumikacsa Versenyt. A különleges évforduló alkalmából a klub az Azera Investments támogatásával ismét ötezer darab sárga színű gumikacsát fog a Tiszában versenyeztetni egy nemes cél érdekében. Ez a jubileumi verseny különösen jelentős, hiszen egybeesik a Rotary Magyarország fennállásának 100. évfordulójával, így az esemény a centenáriumi programsorozat kiemelt rendezvényeként rendezik meg.

Hamarosan gumikacsa lepi el a Tiszát.
Idén is sárga gumikacsák lepik el a Tiszát. Archív fotó: DM

Szeptember 6-án 14 órakor szállnak vízre a kacsák az Újszegedi Partfürdőn, ahol a folyó sodrásának köszönhetően izgalmas versenyre kerül sor. A kacsaversenyen a leggyorsabban célba érő sárga játékok virtuális tulajdonosai nyernek: a megfelelő sorszámú kacsajegyek birtokosai kuponokat és értékes tárgynyereményeket is hazavihetnek. A kacsajegyek valójában adományjegyek, ugyanis a megvásárlásukból befolyó teljes összegből a Rotary Club Szeged Dóm a Gift of Life (Ajándékozz életet) program keretében szívfejlődési rendellenességgel született kisgyermekek életmentő szívműtétjeit finanszírozza.

A kacsajegy-váltásra augusztus 16-ától van lehetőség az Árkád Szegedben.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu