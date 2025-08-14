Ötezer gumikacsa szeli hamarosan a Tisza hullámait a jótékonyság jegyében

A Rotary Club Szeged Dóm idén jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg a már hagyománnyá vált és korábbi években rendkívüli népszerűségnek örvendő Jótékonysági Gumikacsa Versenyt. A különleges évforduló alkalmából a klub az Azera Investments támogatásával ismét ötezer darab sárga színű gumikacsát fog a Tiszában versenyeztetni egy nemes cél érdekében. Ez a jubileumi verseny különösen jelentős, hiszen egybeesik a Rotary Magyarország fennállásának 100. évfordulójával, így az esemény a centenáriumi programsorozat kiemelt rendezvényeként rendezik meg.

Idén is sárga gumikacsák lepik el a Tiszát. Archív fotó: DM

Szeptember 6-án 14 órakor szállnak vízre a kacsák az Újszegedi Partfürdőn, ahol a folyó sodrásának köszönhetően izgalmas versenyre kerül sor. A kacsaversenyen a leggyorsabban célba érő sárga játékok virtuális tulajdonosai nyernek: a megfelelő sorszámú kacsajegyek birtokosai kuponokat és értékes tárgynyereményeket is hazavihetnek. A kacsajegyek valójában adományjegyek, ugyanis a megvásárlásukból befolyó teljes összegből a Rotary Club Szeged Dóm a Gift of Life (Ajándékozz életet) program keretében szívfejlődési rendellenességgel született kisgyermekek életmentő szívműtétjeit finanszírozza.

A kacsajegy-váltásra augusztus 16-ától van lehetőség az Árkád Szegedben.