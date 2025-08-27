augusztus 27., szerda

Bűntett

34 perce

Szülői gondatlanság miatt szenvedett életveszélyes sérüléseket egy gyermek

Címkék#célbalövés#vádirat#Szegedi Járási Ügyészség

Egy megyei kisfaluban történt tragikus eset miatt emeltek vádat, a szülők felügyelet nélkül hagyták gyermekeiket lőfegyverrel játszani, ami súlyos sérüléshez vezetett.

Joó Fanni

Vádat emel a Szegedi Járási Ügyészség azzal a párral szemben, akik megengedték, hogy a gyermekeik lőfegyverrel játszanak.

Nagy veszélyben voltak a gyermekek.
Életveszélyes sérülést szenvedett egy 12 éves gyermek. Fotó: Shuterstock

Nagy veszélybe kerültek a gyermekek

A vádirat szerint egy megyei kisfaluban található tanyáján tartott a család két puskát, amelyekkel a 9 és 12 éves gyermek felügyelet nélkül játszhatott. 2024. szeptemberében a gyerekek épp célbalövést gyakoroltak, amikor egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét. A 12 éves fiú életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A járási ügyészség vádat emelt a vádlottak ellen, mert kiskorúak veszélyeztetésével és más bűncselekményekkel gyanúsítják őket. Ha a vádlottak beismerik, hogy elkövették a bűncselekményeket, és lemondanak a tárgyalásról, akkor az ügyészség azt javasolja, hogy a bíróság 3 év 6 hónap börtönbüntetést szabjon ki rájuk.

 

