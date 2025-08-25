Éjjel-nappal készenlétben: így dolgozik Gyuris Norbert speciális mentőcsapata – videóval

Gyuris Norbert vendégei voltunk otthonában, egyben az országos szinten is ismert és elismert forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők bázisán. Beszélgettünk munkájukról, tevékenységükről, és arról miként kezdődött tevékenységük, hol tartanak most és milyen célokat tűztek maguk elé.

Gyuris Norbert az egyik keresést szolgáló jármű volánjánál. Fotó Imre Péter

Gyuris Norbert és a mentés

– Szeretek segíteni az embereken, bajba jutott embereken és szeretek adományozni is. Fontos előzmény és tényező, hogy korábban országos szintű quad-versenyző voltam, és azt gondoltam, a megszerzett tudást hasznosítani lehet, kell és a speciális technikai eszközökkel, járművekkel lehetne segíteni a bajba jutottakon. Ehhez baráti és ismeretségi körömből „toboroztam” komoly tudással rendelkező társakat. A mentést nagyjából 15 éve végezzük, a helyszíneken együtt dolgozva, egymást segítve a hivatalos szervekkel, például a rendőrséggel, a mentőkkel és a katasztrófavédelemmel – mondta el Gyuris Norbert, megemlítve, hogy éves szinten 15-20 bevetésük, éles mentésük van, de folyamatosan képzik is magukat, gyakorlatoznak.

Fotó: Imre Péter

Esetek

– Szomorúan végződött esetekről, tragédiákról nem szívesen beszélek. Szerencsére többször előfordult, hogy élve találtuk meg az eltűnt személyt, és bár kihűlés közeli és folyadékhiányos állapotban volt, sikerült megmenteni. Általában emberek nem járta, erdős, mocsaras, nádas területeken tűnnek el, és itt jövünk mi a képbe drónos, terepmotoros és quados felderítéssel, illetve kereső kutyával is végigpásztázzuk a kijelölt részt, sokszor sikerrel – mesélte Norbert.

Hozzátette: felveszik a családdal a kapcsolatot, igyekeznek meghatározni, hogy a szerettük merre mehetett, hol tűnhetett el, hol látták utoljára és hatóköröket rajzolnak fel, határoznak meg, ami 8-10 kilométerig is terjedhet. – Igyekszünk elsőként odaérni és segíteni, mert az élet a legfontosabb – mondta.

Eszközök, járművek, önkéntesek

Az eszköz- és járműparkot egyedül kezdte kialakítani – spórolt pénzén vásárolva –, majd kifejezetten a mentésre specializálva, arra koncentrálva bővítette, ami a mai tart. Elárulta: nagyon szeretne venni az egyesületnek két elektromos terepmotort – ezeket jelenleg bérlik és azért akar kettőt, hogy társai párban, egymásra is vigyázva indulhassanak el a kutatásra –, mert a keresések során, nemcsak a látásukra, a hallásukra is hagyatkozhatnának. Meghallhatnák a bajba jutott nyöszörgését, neszezését és segélykérését, ami főleg erdős, beláthatatlan területen jelenthet és jelent óriási segítséget.