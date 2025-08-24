augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

21°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

1 órája

Elárulta a forráskúti mentőcsapat vezetője: így mentenek embert éjjel és nappal

Címkék#Délmagyar Podcast#mentés#keresés#Forráskút#podcast

A forráskúti központú mentőcsapat, a D.O.R.T. Speciális Mentők országosan ismertek és elismertek. Vezetőjük, Gyuris Norbert elkötelezett az emberek megsegítése, mentése mellett.

Imre Péter

Gyuris Norbert vendégei voltunk otthonában, egyben az országos szinten is ismert és elismert forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők bázisán. A podcastben munkájukról beszélgettünk.

Gyuris Norbert a keresőcsapat vezetője
Gyuris Norbert az egyik keresést szolgáló jármű volánjánál. Fotó: Imre Péter

Gyuris Norbert és a mentés

Azzal kezdtük, hogy Gyuris Norbert miként és hogyan kapcsolódott a mentéshez, az emberek kereséséhez. Elmondta: ez nagyban köszönhető annak, hogy korábban quad-versenyző volt, és tudta, hogy ez a sokoldalú jármű terepen mire képes. Az eszköz- és járműparkot egyedül kezdte kialakítani, mai napig bővíti, és szeretne vásárolni az egyesületnek két elektromos motort – ezeket jelenleg bérlik –, mert a kutatások, keresések során, nemcsak a látásukra, hanem a hallásukra is hagyatkozhatnának.

 Meghallhatnák a bajba jutott nyöszörgését, segélykiáltását, ami főleg erdős, beláthatatlan területen jelenthet nagy segítséget.

 Szólt arról, hogy sok civil segíti munkájukat, akik később csatlakoznak csapatukhoz, és az egyesület tagjai lesznek. A legutóbb eltűnt csongrádi férfiról elmondta: több csapat, hatóság kutatta, nem találták meg, de ők még kiterjesztik nagyobb távolságra a keresést, hátha ráakadnak.

Hero és az eszközök

Legközelebb, a következő részben Gyuris Norbert elmesél egy megható történetet, bemutatja a belga juhász keresőkutyát, Herot, vagyis Hőst és ismerteti, hogy a különböző eszközöket, járműveket hogyan és mire tudják használni a keresés során.

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu