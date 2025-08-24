1 órája
Elárulta a forráskúti mentőcsapat vezetője: így mentenek embert éjjel és nappal
A forráskúti központú mentőcsapat, a D.O.R.T. Speciális Mentők országosan ismertek és elismertek. Vezetőjük, Gyuris Norbert elkötelezett az emberek megsegítése, mentése mellett.
Gyuris Norbert vendégei voltunk otthonában, egyben az országos szinten is ismert és elismert forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők bázisán. A podcastben munkájukról beszélgettünk.
Gyuris Norbert és a mentés
Azzal kezdtük, hogy Gyuris Norbert miként és hogyan kapcsolódott a mentéshez, az emberek kereséséhez. Elmondta: ez nagyban köszönhető annak, hogy korábban quad-versenyző volt, és tudta, hogy ez a sokoldalú jármű terepen mire képes. Az eszköz- és járműparkot egyedül kezdte kialakítani, mai napig bővíti, és szeretne vásárolni az egyesületnek két elektromos motort – ezeket jelenleg bérlik –, mert a kutatások, keresések során, nemcsak a látásukra, hanem a hallásukra is hagyatkozhatnának.
Meghallhatnák a bajba jutott nyöszörgését, segélykiáltását, ami főleg erdős, beláthatatlan területen jelenthet nagy segítséget.
Szólt arról, hogy sok civil segíti munkájukat, akik később csatlakoznak csapatukhoz, és az egyesület tagjai lesznek. A legutóbb eltűnt csongrádi férfiról elmondta: több csapat, hatóság kutatta, nem találták meg, de ők még kiterjesztik nagyobb távolságra a keresést, hátha ráakadnak.
Hero és az eszközök
Legközelebb, a következő részben Gyuris Norbert elmesél egy megható történetet, bemutatja a belga juhász keresőkutyát, Herot, vagyis Hőst és ismerteti, hogy a különböző eszközöket, járműveket hogyan és mire tudják használni a keresés során.
delmagyar.hu podcast
