Elárulta a forráskúti mentőcsapat vezetője: így mentenek embert éjjel és nappal

Gyuris Norbert vendégei voltunk otthonában, egyben az országos szinten is ismert és elismert forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők bázisán. A podcastben munkájukról beszélgettünk.

Gyuris Norbert az egyik keresést szolgáló jármű volánjánál. Fotó: Imre Péter

Gyuris Norbert és a mentés

Azzal kezdtük, hogy Gyuris Norbert miként és hogyan kapcsolódott a mentéshez, az emberek kereséséhez. Elmondta: ez nagyban köszönhető annak, hogy korábban quad-versenyző volt, és tudta, hogy ez a sokoldalú jármű terepen mire képes. Az eszköz- és járműparkot egyedül kezdte kialakítani, mai napig bővíti, és szeretne vásárolni az egyesületnek két elektromos motort – ezeket jelenleg bérlik –, mert a kutatások, keresések során, nemcsak a látásukra, hanem a hallásukra is hagyatkozhatnának.

Meghallhatnák a bajba jutott nyöszörgését, segélykiáltását, ami főleg erdős, beláthatatlan területen jelenthet nagy segítséget.

Szólt arról, hogy sok civil segíti munkájukat, akik később csatlakoznak csapatukhoz, és az egyesület tagjai lesznek. A legutóbb eltűnt csongrádi férfiról elmondta: több csapat, hatóság kutatta, nem találták meg, de ők még kiterjesztik nagyobb távolságra a keresést, hátha ráakadnak.

Hero és az eszközök

Legközelebb, a következő részben Gyuris Norbert elmesél egy megható történetet, bemutatja a belga juhász keresőkutyát, Herot, vagyis Hőst és ismerteti, hogy a különböző eszközöket, járműveket hogyan és mire tudják használni a keresés során.