Meglepő ital a Hagymatikumban: hagymás koktél, amit mindenki meg akar kóstolni – videóval

– Makó a hagymájáról híres, emiatt készül nálunk gyöngyhagymát is tartalmazó koktél – árulta el a Hagymaticool nevű, hagyománytisztelet ihlette egyedi hűsítő ital születésének titkát a makói Hagymatikum fürdő villámkezű bármixere. Gráf Vivien ezt ajánlani is szokta a fürdőzőknek, ha valami igazán különlegeset szeretnének megízlelni. A makói gyógy- és élményfürdőnek egyébként bő egy éve van medencés koktélbárja, ami azt jelenti, hogy a vendégek úgy kérhetnek maguknak frissítőt, hogy a termálvízből ki sem kell lépniük.

A Hagymatikum fürdő két bármixere Börcsök Enikő és Gráf Vivien készíti a Hagymaticool-t. Fotó: Szabó Imre

Miből készül a Hagymaticool?

- Fehér gyöngyhagymát, uborkát és mentát préselünk össze, majd gint öntünk hozzá, ez tehát egy alkoholos koktél – avatott be a különleges ital titkába Vivien. Cukorszirup és citromlé is kerül bele, illetve almalével dúsítják. Az összetevők eredménye egy izgalmas egyensúlyú, finom ízvilág: nem édes, nem is savanyú, de rendkívül frissítő. A koktél színe fehéres-szürke. A recept, mint megtudtuk, nem titkos, de amint láttuk, ahhoz, hogy valóban finomra sikeredjék, a pultnál dolgozók lelkesedésére és gyakorlatára is szükség van.

A Hagymatikum fürdő itala népszerű

A Hagymaticool újdonságnak számít Makón, a koktélbárban dolgozó hölgyek tapasztalatai alapján ennek ellenére nagyon népszerű. Változó, hogy melyik nap mennyit rendelnek belőle, de mindig az első három legnépszerűbb között van. Előfordul, hogy amikor valaki rákérdez az összetevőkre, és kiderül, hogy az egyik összetevője valóban hagyma, egymás után négyet-ötöt is kérnek. Az pedig nem szokott előfordulni, hogy valaki csalódik a makói hagymás koktélban.