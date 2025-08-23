Makó ékköve mellett omladoznak az épületek, így néz ki ma a Hagymatikumhoz vezető sétány

Aki sétált már a makói Széchenyi tér felől a Hagymatikum fürdő épületegyütteséhez, tudja: a főbejárathoz a leghamarabb azon az úton át juthat oda, ami Halász Tamás fotómontázsán látható. A régi épületeket, tereket egyszerre megmutató képekre általában azért csodálkozunk rá, mert óriási a különbség. A mostani arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem mindig igaz.

A Hagymatikum fürdő felé vezető sétány és a mellette lévő épületek. Fotó: Halász Tamás gyűjteményéből

A Hagymatikum fürdő felé menet

A makói fürdő előtti tér az eredeti létesítmény átadásával, 1961-ben alakult ki. A kor szokásainak megfelelően Karl Marx baloldali német filozófusról nevezték el. A teret abban az időben autóval is meg lehetett közelíteni a Bérpalota és a régi városháza közti legrövidebb úton.

A Hagymatikum átadását követően ez megváltozott, hiszen a tér – aminek nevét a rendszerváltáskor adott Marczibányiról Makoveczre változtatták – díszburkolatot kapott, a forgalmat pedig korlátozták.

Ez a Bérpalota és a régi városháza közti területet is érintette, ahol padokat, virágládákat helyeztek el és sétányt alakítottak ki.

A két épület tovább pusztul

A változás nagyjából ennyi. A sétányt szegélyező két épület viszont sajnos nagyjából maradt, amilyen volt. Lepusztult állapotban volt és maradt az 1927-es Bérpalota ugyanúgy, mint az 1859-ben átadott régi városháza – utóbbi egyébként magántulajdonban van, gazdája azt ígérte, valamikor szállodává alakítja. A Hagymatikum új részlegének átadásakor csak a fürdő felé néző homlokzatok egy részét festették újra. A kép hátterében egyébként látható a régi fürdő és az új Hagymatikum, illetve az előtte lévő zenepavilon sziluettjének egy-egy részlete is.