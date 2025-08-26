1 órája
Egyre nagyobb a feszültség Szegeden, így próbálnak megoldást találni a hajléktalanhelyzetre
Most választ adunk minden kérdésre. A szegedi hajléktalanhelyzet az utóbbi időben egyre nagyobb felháborodást keltett.
Korábban megírtuk, hogy mekkora felháborodást keltett a Dugonics téren mosakodó férfi esete, felkerestük a Szegedi Önkormányzatot és a Szegedi Rendőr-főkapitányságot, akik ám ezúttal reagáltak is az égető szegedi hajléktalanhelyzetre.
A történet röviden
Legutóbb Szeged neves közterén történtekről számoltuk be, miszerint hajléktalannak tűnő férfi mosakodott egy Dugonics téri csapnál. Olvasóink felhívták a figyelmünket, hogy ez a jelenség nem is olyan ritka, mint gondolnánk, a város több pontján is gyakorta belefuthatunk hasonló helyzetekbe.
Kiderítettük, hogy milyen megoldások akadnak, mit tehetünk, ha ilyet tapasztalunk – ezekre most mind választ adunk.
Szegedi hajléktalanok helyzetét segítő intézkedések
A szegedi hajléktalanok segítését illetően a Szegedi Önkormányzatot kerestük fel, akik egyértelműen igazolták a kommentszekció egyik megszólalójának állítását:
– A Moszkvai körúton az önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény keretein belül átmeneti szálló, éjjeli menedékhely, nappali melegedő, népkonyha, a Bajai úton éjjeli menedékhely működik, ahol biztosított a tisztálkodási és mosási lehetőség – írta a SZMJV Polgármesteri Hivatala.
A fentebb említett lehetőségeken túl az önkormányzat több formában igyekszik tompítani a szegedi hajléktalanok égető helyzetén.
– A Szegeden élő hajléktalanok számára többféle ellátási forma és segítő intézmény áll rendelkezésre. Szeged város önkormányzata hosszú évek óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal szorosan együttműködve igyekszik segíteni az utcán élő hajléktalanokon.
Szegeden ételosztásokat, tisztálkodási lehetőségeket biztosítanak a hajléktalanoknak – folytatták válaszukban.
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat krízishelyzet esetén segítséget nyújt a hajléktalanoknak. A városban működik egy diszpécser szolgálat is, amely 24 órában fogadja a hajléktalanokkal kapcsolatos bejelentéseket és segít a krízishelyzetek kezelésében. A közterületek ellenőrzése a hatóság, a rendőrség feladata – írták.
A Szegedi Rendőr-főkapitányság válasza
– Öt emberrel kapcsolatban indult eljárás augusztus 14-én, délután 3 óra környékén, akiket a Széchényi téren értek tetten – mondta a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya.
Kihangsúlyozták, hogy önkormányzati rendelet (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Közgyűlésének 27/2016. rendelete) szabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait.
A rendelet 6/D pontja értelmében a közösségi együttélés szabályait megsértő személyek 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak, azok, akik a közterületi vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket, szökőkutakat, párakapukat nem rendeltetési céljának megfelelően használja.
Konklúzió és bejelentési lehetőség
Mindazok, akik valamely fentebb felsorolt köztéri eszközt nem rendeltetésszerűen használja, 200.000 forintig terjedő bírsággal büntethetőek. Függetlenül az illető élethelyzetétől, anyagi hátterétől, a fentebbi rendelet mindenkire vonatkozóan van érvényben.
Amennyiben ilyen jelenségnek vagyunk szemtanúi, ez esetben a 114-es telefonszámon tudunk bejelentést tenni.