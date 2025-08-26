Egyre nagyobb a feszültség Szegeden, így próbálnak megoldást találni a hajléktalanhelyzetre

Korábban megírtuk, hogy mekkora felháborodást keltett a Dugonics téren mosakodó férfi esete, felkerestük a Szegedi Önkormányzatot és a Szegedi Rendőr-főkapitányságot, akik ám ezúttal reagáltak is az égető szegedi hajléktalanhelyzetre.

A szegedi hajléktalanhelyzet az utóbbi időben egyre nagyobb felháborodást keltett.

A történet röviden

Legutóbb Szeged neves közterén történtekről számoltuk be, miszerint hajléktalannak tűnő férfi mosakodott egy Dugonics téri csapnál. Olvasóink felhívták a figyelmünket, hogy ez a jelenség nem is olyan ritka, mint gondolnánk, a város több pontján is gyakorta belefuthatunk hasonló helyzetekbe.

Kiderítettük, hogy milyen megoldások akadnak, mit tehetünk, ha ilyet tapasztalunk – ezekre most mind választ adunk.

Szegedi hajléktalanok helyzetét segítő intézkedések

A szegedi hajléktalanok segítését illetően a Szegedi Önkormányzatot kerestük fel, akik egyértelműen igazolták a kommentszekció egyik megszólalójának állítását:

– A Moszkvai körúton az önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény keretein belül átmeneti szálló, éjjeli menedékhely, nappali melegedő, népkonyha, a Bajai úton éjjeli menedékhely működik, ahol biztosított a tisztálkodási és mosási lehetőség – írta a SZMJV Polgármesteri Hivatala.

A fentebb említett lehetőségeken túl az önkormányzat több formában igyekszik tompítani a szegedi hajléktalanok égető helyzetén.

– A Szegeden élő hajléktalanok számára többféle ellátási forma és segítő intézmény áll rendelkezésre. Szeged város önkormányzata hosszú évek óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal szorosan együttműködve igyekszik segíteni az utcán élő hajléktalanokon.

Szegeden ételosztásokat, tisztálkodási lehetőségeket biztosítanak a hajléktalanoknak – folytatták válaszukban.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat krízishelyzet esetén segítséget nyújt a hajléktalanoknak. A városban működik egy diszpécser szolgálat is, amely 24 órában fogadja a hajléktalanokkal kapcsolatos bejelentéseket és segít a krízishelyzetek kezelésében. A közterületek ellenőrzése a hatóság, a rendőrség feladata – írták.

A Szegedi Rendőr-főkapitányság válasza

– Öt emberrel kapcsolatban indult eljárás augusztus 14-én, délután 3 óra környékén, akiket a Széchényi téren értek tetten – mondta a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya.