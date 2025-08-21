Felrobbant a kommentszekció: hajléktalanok helyzete borzolja a kedélyeket Szegeden

Korábban megírtuk, hogy minap egy hajléktalannak tűnő férfi mosakodott anyaszült meztelenül a Dugonics téri csapoknál. A Facebook-oldalunkon cikkünk alatt csak úgy záporoztak a kommentek.

Nem is gondolnánk mennyire súlyos a hajléktalanok helyzete Szegeden. Illusztráció: Gémes Sándor

Több helyen előfordul, mint hinnénk: a hajléktalanok égető problémája fokozódik

Legutóbb Szeged neves közterén történtekről számoltunk be, ám olvasóink felhívták figyelmünket arra, hogy ez nem is olyan meglepő látvány Szegeden: a város több pontján is felfigyeltek már hasonlóan megbotránkoztató jelenségre.

Ezeken a helyeken találkozhatunk hasonló esettel:

Anna-kút

Széchényi tér

Szent György tér

Vita a kommentszekcióban

A kommentszekció szinte felrobbant, eltérő vélemények, gondolatok ütköznek. Vannak, akik a hajléktalanok elkeserítő helyzetére, míg mások azok elfogadhatatlan viselkedésére hívják fel a figyelmet.

– Bárki kerülhet ilyen helyzetbe ma-holnap. Ne ítélkezz, hogy ne ítéltess. Nézze meg mindenki a hajléktalanszállók állapotát! – fogalmazta meg egy kommentelő. Válaszul az ellenkező tábor egyik tagja szólalt fel: „Azért nem kellene tőlük mindent eltűrnünk. Aki nem tud emberi módon viselkedni, annak nincs helye a köztereken!”

Mindenesetre, a szegedi hajléktalanok helyzete nem a legideálisabb módon alakul, és a mindennapi élet több színterén is komoly gondot okoznak: kutyás koldusok, köztereken mosakodó emberek. A belvárosi hajléktalanok egyre nagyobb feszültséget generálnak.

Lehetőség, szállók

A város ugyan kínál segítséget a hajléktalanoknak, de a meglévő lehetőségek korlátozottak és kevésnek bizonyulnak. A hajléktalanszálló is teltházas.

Az egyik hozzászóló szerint mosási és fürdési lehetőséget is biztosít a város vezetősége. Az ügy tisztázásának érdekében felkerestük a Szegedi Önkormányzatot, ám cikkünk publikálásáig válasz nem érkezett.

Bővebb információkat a válaszok beérkezését követően tudunk nyújtani.