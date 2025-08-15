Fotón a szörnyű tragédia, vádat emeltek a halálos balesetet okozó sofőr ellen

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki gondatlanságból okozott halálos balesetet az 5-ös főúton, Pusztaszer közelében.

Halálos baleset az 5-ös főúton, a motoros nem élte túl. Archív Fotó: Donka Ferenc

A vádirat szerint a sofőr tavaly nyáron Szeged irányába akart kanyarodni, ám későn észlelte a Kiskunfélegyháza felől érkező motorost. Az ütközés következtében a motoros az úttestre esett, járműve egy harmadik autónak csapódott és kigyulladt. A sértett a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az ügyészség 1 év 10 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést és 3 év járművezetéstől eltiltást indítványozott, amennyiben a vádlott beismeri tettét és lemond a tárgyalásról. Az ítéletről a Szegedi Járásbíróság dönt.