Ők már soha nem térnek haza! Tragédiák sora a csongrádi utakon

2025 első hat hónapjában Csongrád-Csanád vármegyében a friss rendőrségi statisztika szerint a halálos kimenetelű balesetek száma stagnált. Idén eddig nyolc halálos baleset történt a vármegye útjain.

A baleseti adatok alapján vármegyénk se nem élenjáró, se nem sereghajtó. Csongrád-Csanádban idén eddig nyolc halálos baleset történt. Archív Fotó: Donka Ferenc

Országosan kevesebb halálos baleset, helyben nincs változás

A halálos közúti balesetek száma megegyezik a tavalyival: 2025 első félévében 8 ilyen eset történt, akárcsak 2024 azonos időszakában.

A rendőrség friss statisztikái szerint 2025 első hat hónapjában 195 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Magyarországon, ami egy esettel kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Ezzel szemben Csongrád-Csanád vármegyében nem történt változás: 2024-hez hasonlóan nyolc halálos balesetet regisztráltak. Ez a szám a teljes országos adat 4,1 százalékát teszi ki, ami kissé meghaladja a vármegye lakosságarányát, így Csongrád-Csanád enyhén felülreprezentált a tragikus kimenetelű balesetek statisztikájában.

Középmezőnyben a halálozási listán

A baleseti adatok alapján vármegyénk se nem élenjáró, se nem sereghajtó. A legtöbb halálos balesetet Pest vármegyében jegyezték fel, ami 46 esetet jelent, míg Nógrádban csak 5 ilyen tragédia történt. A nyolc halálos baleset a 19 vármegye és Budapest rangsorában a középmezőnybe helyezi Szeged térségét és a vármegyét.

Súlyos és könnyű sérüléses balesetek

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent. A 2024 első félévi 105 esetről 2025-re 91-re csökkent. Ez több mint 10 százalékos csökkenést jelent. A könnyű sérüléses balesetek száma ezzel szemben emelkedett: 118-ról 127-re, ami 7,6 százalékos növekedés.

Mi okozza a baleseteket?

A fő baleseti okok Csongrád-Csanádban hasonlóak az országos trendhez: