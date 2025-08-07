augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyben nincs változás

36 perce

Ők már soha nem térnek haza! Tragédiák sora a csongrádi utakon

Címkék#statisztika#rendőrség#halálos baleset

2025 első félévében stagnált a halálos balesetek száma Csongrád-Csanádban. A rendőrség legfrissebb statisztikája szerint a vármegyében eddig összesen nyolc halálos baleset történt. A súlyos balesetek csökkentek, de a könnyű sérüléses esetek száma emelkedett.

Arany T. János

2025 első hat hónapjában Csongrád-Csanád vármegyében a friss rendőrségi statisztika szerint a halálos kimenetelű balesetek száma stagnált. Idén eddig nyolc halálos baleset történt a vármegye útjain.

Halálos baleset helyszínére érkező mentő
A baleseti adatok alapján vármegyénk se nem élenjáró, se nem sereghajtó. Csongrád-Csanádban idén eddig nyolc halálos baleset történt. Archív Fotó: Donka Ferenc

Országosan kevesebb halálos baleset, helyben nincs változás

A halálos közúti balesetek száma megegyezik a tavalyival: 2025 első félévében 8 ilyen eset történt, akárcsak 2024 azonos időszakában. 

A rendőrség friss statisztikái szerint 2025 első hat hónapjában 195 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Magyarországon, ami egy esettel kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában.

 Ezzel szemben Csongrád-Csanád vármegyében nem történt változás: 2024-hez hasonlóan nyolc halálos balesetet regisztráltak. Ez a szám a teljes országos adat 4,1 százalékát teszi ki, ami kissé meghaladja a vármegye lakosságarányát, így Csongrád-Csanád enyhén felülreprezentált a tragikus kimenetelű balesetek statisztikájában.

Középmezőnyben a halálozási listán

A baleseti adatok alapján vármegyénk se nem élenjáró, se nem sereghajtó. A legtöbb halálos balesetet Pest vármegyében jegyezték fel, ami 46 esetet jelent, míg Nógrádban csak 5 ilyen tragédia történt. A nyolc halálos baleset a 19 vármegye és Budapest rangsorában a középmezőnybe helyezi Szeged térségét és a vármegyét.

Súlyos és könnyű sérüléses balesetek

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent. A 2024 első félévi 105 esetről 2025-re 91-re csökkent. Ez több mint 10 százalékos csökkenést jelent. A könnyű sérüléses balesetek száma ezzel szemben emelkedett: 118-ról 127-re, ami 7,6 százalékos növekedés.

Mi okozza a baleseteket?

A fő baleseti okok Csongrád-Csanádban hasonlóak az országos trendhez:

  • elsőbbségi jog meg nem adása
  • gyorshajtás
  • kanyarodási szabályok megsértése
  • előzés

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu