Összefoglaló

1 órája

Meghalt egy nő Szegeden, világsztárok készülnek a SZIN-re, a puszta pedig lilába borult

Tragédia, sztárhóbort, környezeti aggodalom, társadalmi vita és természeti szépség – ezek határozták meg a nap legfontosabb híreit Szegeden és környékén.

Csütörtökön sem maradtunk meghökkentő és izgalmas hírek nélkül. Tragédiáról, világsztárok különleges kívánságairól, rekorddöntésről és természeti csodáról is olvashattunk: a Retek utcában halálos baleset történt, a SZIN színpadára érkező világsztárok szokatlan öltözőlistával készülnek, a Maros vízállása új negatív rekordot döntött, Szegeden ismét a hajléktalankérdés kavart indulatokat, míg a pusztát lilába öltöztette a sóvirág virágzása.

Halálos baleset történt Szegeden, a Retek utca panelházainak környékén.
Halálos baleset a Retek utcában, a rendőrség vizsgálódik. Illusztráció: Török János

Kiesett az ablakon és meghalt egy nő a Retek utcában

A Retek utca egyik panelházából kizuhant egy nő, aki a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja a körülményeket.

Magánjettel érkeznek és gumicukrot kérnek öltözőjükbe, így készülnek Szegedre a SZIN világsztárjai

Balzsamecet ízű chips, gumicukor, fogkefe és vodka - ilyesmiket kértek a szegedi nyárzáró fesztivál idei sztárfellépői öltözőjükbe. Ennél sokkal érdekesebb a technikai igényük: az Alan Walker koncert például minden eddiginél látványosabbnak ígérkezik a SZIN-en.

Megdőlt a negatív rekord, soha nem volt még ilyen alacsony a Maros vízszintje Makónál

Egy hónapon belül másodszor dőlt meg a Maros vízállásának negatív rekordja Makónál. A vízmérce tanúsága szerint szerda estére ez mínusz 120 centiméteresre apadt – és mivel száraz az idő, lehet, hogy lesz még ennél is alacsonyabb.

Felrobbant a kommentszekció: hajléktalanok helyzete borzolja a kedélyeket Szegeden

Nagy problémát jelent, de mi a megoldás? Nem is gondolnánk mennyire súlyos a hajléktalanok helyzete Szegeden.

Lila tenger lepte el a pusztát, lenyűgöző látványt nyújt a sóvirág virágzása

Szikikáposztának, jegesvirágnak is nevezik a sziki sóvirágot, ami most, augusztusban szinte lilává változtatta a legelőket, a pusztát.

 

