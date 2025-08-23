augusztus 23., szombat

Bence névnap

Közösségi főzés

14 perce

Idén sem lesz halfesztivál a rakparton, de a szegedieknek mégis jut egy közös bográcsozás

Címkék#halfesztivál#közösségi főzés#Szeged

Idén is lesz halászlé illat szeptember első hétvégéjén a városban. Bár a halfesztivál elmarad, a Partfürdőn megrendezik a közösségi főzést.

Timár Kriszta

Tavaly után idén sem lesz Halfesztivál – írtuk meg korábban. A nagy múltú rakparti rendezvény, melyet hagyományosan szeptember elején tartanak, 2024-ben azért hiúsult meg, mert az addigi szervező, Frank Sándor 26 év után bejelentette: alapos mérlegelés után úgy döntöttek, idén nem rendezik meg ezt a programot. A fesztivál évtizedek óta szervesen hozzátartozott Szeged életéhez, az ikonikus étel pedig a turisták között is az elsők között emlegetett szimbóluma a városnak, így méltó is volt, hogy abban Bajához hasonlóan külön ünnepe volt. A fesztivál hétvégéjén minden évben több ezer adag halászlé fogyott el és persze a vendégéjszakék száma is megugrott a kifejezetten ezért hozzánk érkezőknek köszönhetően. Tavaly Mocselini Rudolf még megpróbálta életben tartani a rendezvényt: saját fesztivált szervezett a Fokán. Idén azonban már ő sem próbálkozik.

Halászlevet szednek ki egy tálba a halfesztiválon.
A halfesztivál elmarad, de közösségi főzés idén is lesz a Partfürdőn. Archív fotó: Török János.

Nem lesz halfesztivál a rakparton

Természetesen a rakpart felújítása miatt idén nehéz is lenne ott fesztivált tartani, de nem ez volt az oka, hogy idén nem rotyog majd óriásbográcsban Szeged halászleve, hiszen például az augusztus 20-i programsorozatnak is találtak más helyszínt. A paprikás leves jellegzetes illata azonban így sem fog hiányozni a Tisza partjáról, a Partfürdőn ugyanis ismét megrendezik a Tiszai Halfőző Fesztivált. Ez a program korábban csak kiegészítette a folyó szegedi oldalán zajló programokat, de idén ez lesz az egyetlen helyszín, ahol bográcsban rotyognak majd a halászlevek.

Kolonics Erika, az IH Rendezvényközpont igazgatója lapunknak elmondta, a közösségi főzésre már 20 csapat leadta nevezését, de még mindig várják a baráti társaságok, cégek, családok jelentkezését, akik csapatépítő jelleggel szeretnének összejönni és egy jó halászlevet készíteni. Jó hír, hogy a helyszínen lesz halászlé árusítás is, így azoknak is érdemes lesz szeptember 6-án ellátogatniuk a Partfürdőre, akik nem főznek, viszont a fesztivál hangulatából egy ebéd erejéig szívesen részesülnének. A kicsiket kézműves sarokkal várják majd, de lesznek színpadi programok, koncertek, és természetesen innen lehet majd legjobban nyomon követni a Rotary Club Szeged Dóm jótékonysági kacsaversenyét is, hiszen a fürdőjátékok, melyek értékes nyereményeket jelenthetnek majd a versenyen résztvevők számára, itt érnek majd partot.

 

