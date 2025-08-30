Megható: 19 család kapott váratlan segítséget a tanév előtt

A tanszer, iskolaszer gyűjtési felhívásra idén is sokan reagáltak Kisteleken: tolltartók, iskolatáskák, ceruzák, festékek és egyéb írószerek érkeztek az önkormányzathoz. A jótékonysági iskolaszer gyűjtés célja, hogy a tanévkezdéshez szükséges eszközöket eljuttassák azokhoz a családokhoz, ahol a legnagyobb szükség van rá, nem lenne pénzük arra, hogy maradéktalanul megvegyenek mindent. Az akció ebben az évben is sikeres volt, harmincegy gyerek kapott segítséget.

Harmincegy gyerek és tizenkilenc család részesült adományban. Fotó: kistelekjaras.hu

Tavaly indult

Tavaly indítottuk el először ezt a kezdeményezést, és örömmel láttuk, hogy idén még többen csatlakoztak hozzá. A cél továbbra is az, hogy segítsünk a rászoruló gyermekeknek, és közben hasznosítsuk azokat az iskolaszereket, amelyek otthon csak kallódnának

– mondta Czeglédy-Dukai Enikő, a gyűjtés ötletgazdája és szervezője a kistelekjárás.hu portálnak.

Harmincegy gyerek

Az adományok szortírozásában idén is Rácz Zoltánné Bukor Anita és Csókási Ágnes segített. Az összegyűlt tanszerekből összesen 19 család 31 gyermekének állíthattak össze személyre szabott csomagokat, amelyeket még a tanévnyitó előtt eljuttatnak az érintettekhez.

Hálásak vagyunk minden felajánlásért, az adományok jó minőségűek, és valóban oda kerültek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk

– tette hozzá Enikő.

A gyűjtés hivatalosan lezárult, de a szervezők már most tervezik a jövő évi akciót, és aki még most szeretne csatlakozni, az a napokban közvetlenül keresheti Czeglédy-Dukai Enikőt.