A Balkánon még ma is szelik az utakat vele, Szegeden most eladó egy különleges példány

Megtaláltuk a szegedi használtautó-piac legkülönlegesebb darabját. Eladóvá vált egy jugoszláv gyártmányú Yugo Koral, amely az 1980-as és 1990-es évek egyik ikonikus balkáni járműveként ma már gyűjtők figyelmét is felkeltheti. A városban szinte sosem látni ilyen autó, igazi ritkaságnak számítana, de Vajdaságban és a szomszédos országokban a mai napig használatban vannak. Az örökségből származó autót már három éve nem vezették, mindössze csak 62 ezer kilométert futott. A forgalmi engedély ugyan hiányzik, de a szerb típusú rendszáma még megvan.

A szegedi használt autók piaca jelenleg is pörög, főként az olcsó autók kelendőek. Fotó: Shutterstock

Ez a legkülönlegesebb darab a szegedi használtautó-piac kínálatából

A 2001-es kiadású Yugo Koral ára jóval 100 ezer forint alatt van, így még a vármegyében kínált, sokkal régebbi Trabantoknál is olcsóbb. A Yugo és a Trabant mellett egy vármegyei Wartburgot is találtunk, ami a maga 36 évével már veterán autónak számít.

A maguk idejében királynak számító járművek ma már leginkább eszmei értékkel bírnak, megvásárlásukat leginkább a nosztalgia és az időutazás iránti vágy motiválhatja. A különlegességet képviselő példányok most akkor kerültek eladásra, amikor a használtautók-piaca kifejezetten élénk Szegeden.

Olcsó kisautók a szegedi piacon

A kétezres évek elején gyártott Renault Twingo, Opel Corsa, Fiat Punto és Suzuki Swift a legkelendőbb modellek Szegeden, áraik pedig 300 és 400 ezer forint között mozognak. Nagy Gábor, a szegedi TAN-DEM autókereskedés tulajdonosa szerint ezek a kisautók remek választások lehetnek munkaeszköznek vagy gyerekek suli- és ovijáratának, ám hosszú távon inkább csak kompromisszumként érdemes rájuk tekinteni, hiszen a koruk miatt a karbantartási költségek előbb-utóbb könnyen megugorhatnak.

A rozsda a legnagyobb ellenség a használt autóknál

– Az árak tekintetében pedig elmondható, hogy egymillió forint alatt már nagyon kevés olyan autó van, amire ne kellene jelentős összeget fordítani. Az olcsóbb járművek viszont gyorsan elkelnek a piacon, különösen azok, amelyek még rendelkeznek érvényes műszaki vizsgával, ami további 40 és 50 ezer forint közötti kiadást jelenthet – mesélte Nagy Gábor.