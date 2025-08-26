1 órája
A Balkánon még ma is szelik az utakat vele, Szegeden most eladó egy különleges példány
Az 1980-as évek egyik szimbóluma. Egy meglepő jármű tűnt fel a szegedi használtautó-piacon, amit ritkán látni a város útjain. A balkáni múlt egyik különleges darabjáról van szó.
Megtaláltuk a szegedi használtautó-piac legkülönlegesebb darabját. Eladóvá vált egy jugoszláv gyártmányú Yugo Koral, amely az 1980-as és 1990-es évek egyik ikonikus balkáni járműveként ma már gyűjtők figyelmét is felkeltheti. A városban szinte sosem látni ilyen autó, igazi ritkaságnak számítana, de Vajdaságban és a szomszédos országokban a mai napig használatban vannak. Az örökségből származó autót már három éve nem vezették, mindössze csak 62 ezer kilométert futott. A forgalmi engedély ugyan hiányzik, de a szerb típusú rendszáma még megvan.
Ez a legkülönlegesebb darab a szegedi használtautó-piac kínálatából
A 2001-es kiadású Yugo Koral ára jóval 100 ezer forint alatt van, így még a vármegyében kínált, sokkal régebbi Trabantoknál is olcsóbb. A Yugo és a Trabant mellett egy vármegyei Wartburgot is találtunk, ami a maga 36 évével már veterán autónak számít.
A maguk idejében királynak számító járművek ma már leginkább eszmei értékkel bírnak, megvásárlásukat leginkább a nosztalgia és az időutazás iránti vágy motiválhatja. A különlegességet képviselő példányok most akkor kerültek eladásra, amikor a használtautók-piaca kifejezetten élénk Szegeden.
Olcsó kisautók a szegedi piacon
A kétezres évek elején gyártott Renault Twingo, Opel Corsa, Fiat Punto és Suzuki Swift a legkelendőbb modellek Szegeden, áraik pedig 300 és 400 ezer forint között mozognak. Nagy Gábor, a szegedi TAN-DEM autókereskedés tulajdonosa szerint ezek a kisautók remek választások lehetnek munkaeszköznek vagy gyerekek suli- és ovijáratának, ám hosszú távon inkább csak kompromisszumként érdemes rájuk tekinteni, hiszen a koruk miatt a karbantartási költségek előbb-utóbb könnyen megugorhatnak.
A rozsda a legnagyobb ellenség a használt autóknál
– Az árak tekintetében pedig elmondható, hogy egymillió forint alatt már nagyon kevés olyan autó van, amire ne kellene jelentős összeget fordítani. Az olcsóbb járművek viszont gyorsan elkelnek a piacon, különösen azok, amelyek még rendelkeznek érvényes műszaki vizsgával, ami további 40 és 50 ezer forint közötti kiadást jelenthet – mesélte Nagy Gábor.
Hozzátette, nehéz általánosítani, hogy melyik márkát érdemes elkerülni, hiszen ez sok tényezőtől függ. Azonban fontos, hogy az autó ne legyen szétrohadva, mert a korrózió a legnagyobb ellenség. Alkatrészből, például fék vagy futómű esetén még lehet javítani, de rozsda komoly problémát okozhat, ezért ez az egyik elsődleges szempont a vásárlásnál. Főleg a régebbi és az olcsóbb modelleknél.
Több mint 16 éve, 2008 végén fejezte be a kragujeváci autógyár a Yugo márkájú autók gyártását Szerbiában, de lehet, hogy a Zastavából lett KGST-márka hamarosan feltámad hamvaiból. Amikor az első erről szóló hírek felbukkantak februárban, még csak néhány homályos számítógépes grafika érkezett melléjük az új Yugóról, de kis méretű méretarányos makettként ugyan, de elkészült az első példány belőle - írja a Magyar Nemzet.
